Филм на Люк Бесон ще се снима в София. Ал Пачино ще е престъпен бос

В главните роли са Кийфър Съдърланд и Евър Андерсън

Ал Пачино ще играе престъпен бос във филм, част от който ще се снима в България. Лентата се казва Father Joe, а сценарист и продуцент е Люк Бесон, чието име се прочу с хитовата лента “Леон: Професионалистът”. Продуценти също са компаниите LB Production и EuropaCorp, както и още едно голямо холивудско име - Кийфър Съдърланд. Той ще играе и главната роля заедно с Евър Андерсън. 17-годишната изгряваща звезда вече е добре позната на зрителите с участията си в “Черната вдовица” в ролята на Наташа Романов, “Заразно зло: Последна глава”, “Бионик Бъз”, както и лентата на “Дисни” от 2023 г. “Питър Пан и Уенди”. А режисьор на филма е Бартелеми Гросман.

Снимките на Father Joe ще започнат всеки момент в САЩ и се очаква кадрите в София да са в началото на следващата година. Премиерата на лентата вероятно ще е в края на 2026 г. Все още е под въпрос дали Ал Пачино ще дойде у нас, за да заснеме тук сцените, в които участва, или ще го направи в САЩ. Така се случи с Брад Пит и Киану Рийвс, за които упорито се твърдеше, че ще дойдат за филм, който се снима при Белоградчишките скали, но в крайна сметка нито един от двамата не се появи.

Сюжетът на филма Father Joe се развива в Манхатън през 90-те години на миналия век. Кийфър Съдъланд ще бъде отец, който се бори с градските престъпници и ще се изправи срещу мафиотския бос, в когото ще се превъплъти Ал Пачино. В тази битка е замесена и героинята на Евър Андерсън.

