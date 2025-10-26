Миро: 6 години не пия, понякога сънувам, че съм направил грешка и се будя с ужас

„Слава на Бога – вече шест години не пия. Понякога дори сънувам, че съм направил грешка и се будя с ужас. Но това ми напомня да бъда благодарен".

Това призна в предаването "На фокус" по НОВА певецът Миро, който пребори алкохолизма.

Според него истинската промяна идва отвътре: „Да спреш алкохола е промяна отвън навътре. Истинската промяна започва отвътре – когато душата се променя. Всеки ден, в който сме живи, е шанс. Музиката има силата да прави света по-добър. Използвам гласа си така, че да служи на доброто", каза певецът

Певецът обясни, че не иска да убеждава публиката колко е хубава една песен, а оставя слушателите сами да решат това. По повод на серията от случаи на насилие сред тийнейджъри, Миро говори за значението на морала и вярата, независимо от произхода.

„Имам приятели от различни среди, включително от махалата", сподели певецът. „Ако едно момче оттам вярва в Бога, учи се и спазва законите, а друг, който ходи по чалгите, не спазва нито един... Етносът няма значение, важен е моралът".

Той подчерта, че не дели хората по музикален вкус, но вярва, че всяко изкуство трябва да носи положително послание: „Музиката има силата да прави света по-добър. Това е отговорност. Използвам гласа си така, че да служи на доброто".

Певецът говори с искреност за смисъла на живота и страха от смъртта, като подчерта, че не се страхува от края, ако е изпълнил своето предназначение: „Ако съм изпълнил причината да съществувам, няма да се страхувам. Ще си тръгна с благодарност. Но кога ще дойде този момент – това знае само Бог".