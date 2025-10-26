Влюбените Кейти Пери и Джъстин Трюдо се показаха заедно в Париж

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Влюбената Кейти Пери и бившия канадски премиер Джъстин Трюдо официално потвърждиха романса си. Двамата празнуваха заедно рождения ден на певицата в Париж, влизайки хванати за ръка на празненството.

Двойката изглеждаше влюбена, когато пристигна в Crazy Horse в Париж, Франция, за да отпразнува 41-ия рожден ден на поп звездата.

Кейти се облече в привличаща вниманието червена рокля, която се отличаваше с вдлъбнато деколте и цепка до бедрата.

Певицата на „Teenage Dream" изпъкна с чифт черни обувки на висок ток и набра вещите си в малка черна чанта Birkin.

Стилирайки тъмните си коси в спретната си прическа, Кейти допълни аксесоара с чифт обемни сребърни обеци.

От своя страна бившият канадски министър-председател, на 53 години, изглеждаше елегантно в черен костюм, който съчета с тениска в същия цвят.

Двойката се събра в Crazy Horse в Париж, емблематичен кабаре и стриптийз клуб, известен със сценичните си представления, изпълнявани от голи танцьорки.

Наблюдението идва само ден след като източници съобщиха на Us Weekly, че Кейти е „наистина увлечена" по връзката си с Джъстин.

„Кейти е наистина увлечена. Много е щастлива", сподели източникът. „Тя се опитва да го държи дискретно и са прекарали много време заедно насаме. Тя не иска да афишира тази връзка."

Инсайдерът добави: „Приятелите им смятат, че си подхождат, но всъщност той все още не е срещнал много от приятелите ѝ.", пише "Дейли мейл".

Певицата първоначално беше романтично свързана с Джъстин през юли, когато бяха видени на вечеря в Монреал.

Това се случва, след като по-рано тази година тя се раздели с дългогодишния си годеник Орландо Блум, с когото имат петгодишна дъщеря Дейзи Доув Блум.