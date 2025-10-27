Град Сокобаня е истинско бижу сред природните и културни съкровища на Сърбия, очароващо посетителите вече повече от 188 години.

Заобиколена от четири планини, сред които Ртан, отличаващ се със своя мистериозен пирамидален връх, и залесения Озрен, бисерната река Моравица и две езера - Бованско и , дестинацията се гордее с дълга традиция в туризма и изключително гостоприемство. Именно богатата история, обичаи, но и съвременни удобства, правят Сокобаня подхо място за всички поколения любители на природата, отдиха и приключенията.

Връмджанско езеро

Природа и култура - спираща дъха комбинация

Сокобаня е същински рай за онези, които обичат да прекарват време на открито. Съчетанието от свеж въздух, изобилна зеленина, приятен климат и специфични микроклиматични условия правят града идеален за почивка и укрепване на здравето.

В околността се извисяват забележителните планини Ртан, Озрен, Девица, Кръстатац и Буковик, които с многобройните си пешеходни и велосипедни пътеки, заедно със скалите за катерене, са все по-предпочитани места за активен туризъм.

Сокобаня е богата както на културни, така и на исторически паметници. Сред най-значимите са средновековната крепост Сокоград, турската баня (Амам) от 15-ти век и реконструираният Местен исторически музей с постоянна експозиция, посветена на най-плодовития между двете световни войни сръбски писател, Стоян Живадинович.

Турската баня „Амам”

Турската баня „Амам”, разположена в самия център на Сокобаня, която датира от 15-ти век и е реставрирана за последно през 2005 г., е не само паметник на културата, но и място, където са заснети сцени от популярни сръбски филми като „Зона Замфирова“ на режисьора Здравко Шотра. Хамамът е построен от турците върху основите на римски бани и е реновиран за първи път през 19-ти век (1834 г.) по време на управлението на княз Милош Обренович. От този период датира и княжеската баня, която е под държавна закрила и е културно-исторически паметник от голямо значение. Хамамът „Амам” е единствената действаща турска баня на територията на Република Сърбия.

Независимо дали копнеете за тишина и спокойствие, или жадувате за приключения, Сокобаня предлага възможности за всеки вкус. Туризъм, колоездене, плаване по езерото, риболов, лов и опознаване на природните забележителности в региона са само част от разнообразното туристическо предложение. За търсещите повече адреналин, на разположение са екстремни спортове като парапланеризъм, каране на ATV, свободно катерене, планинско колоездене…

Предпочитащите активната почивка могат да се отдадат на колоездене, благодарение на наличните велосипедни пътеки на Озрен и Ртан с обща дължина 48 километра, устроената естествена скала за свободно катерене във Връмджа с повече от 120 маршрута, каране на кану по Бованското езеро и над 400 км туристически и планински пътеки.

Макар че Сокобаня е подходяща дестинация, независимо от сезона, със своите 240 слънчеви дни в годината, градът е подходяща дестинация за всички, които се радват на изобилието от слънце. Ето защо туристите прекарват по-голямата част от времето си на уредените места за пикник, плажовете на Моравица, Бованското езеро и в Аквапарка „Подина“.

В допълнение към добре поддържаните плажове и аквапарка, Сокобаня предлага и няколко модерни уелнес и СПА центъра в хотелите „Соко Терме“, „Зелениград“ и „Сънце“. Очаква се и откриването на нови СПА комплекси като част от висококласни хотели, които ще направят почивката в Сокобаня още по-пълноценна.

Култура, традиция и гастрономия - рапсодия от вкусове и преживявания

И накрая, Сокобаня може да се похвали с изключително гастрономическо предложение. В многобройните местни ресторанти гостите могат да опитат национални и традиционни специалитети. Сред най-популярните са местното сирене, крехкото агнешко на сач с питка и прочутите надлъж и нашир кифлички, печени под метален похлупак.

Посетителите могат да се насладят на рапсодия от вкусове на всяка крачка, а качеството и вкусът на ястията се дължи предимно на съставките, които идват в ресторантите от околните села на Сокобаня, където и до днес се произвеждат предимно по традиционен начин.

Открийте повече информация и идеи за почивка в Сокобаня на официалния уебсайт: www.sokobanja.rs





