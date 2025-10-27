КМГ: Над 2000 души участват в Международния културен фестивал за Тайчи в планината Удан

Международният културен фестивал Удан Тайчи бе открит в подножието на планината Удан, обект на световното наследство на ЮНЕСКО в централната китайска провинция Хубей, привличайки повече от 2000 участници от 32 страни и региона, съобщава КМГ.

Едноседмичният фестивал има за цел да популяризира традиционната китайска култура и да насърчи диалога между цивилизациите чрез бойни изкуства, туризъм и културен обмен.

Представителят на Отдела за публичност на Хубей Дзю Дзаохуей, заяви, че повече от 10 милиона посетители от страната и чужбина идват в Удан всяка година, за да практикуват бойни изкуства и да изследват даоистката култура.

Питър Семоне, президент на Тихоокеанската Азиатска туристическа асоциация, каза, че философията на Тайчи предлага урок за съвременната епоха, който ни учи да посрещаме турбулентността със спокойствие и да намираме баланс сред постоянните изисквания на живота. Той добави, че днешните пътници все повече търсят пътувания на духовно обогатяване, емоционална връзка и вътрешен мир, описвайки Удан като дестинация, която предлага сливането на природата, културната дълбочина и личното израстване.

Тайчи сега се практикува от стотици милиони хора в повече от 150 страни и региона. Към момента Асоциацията за бойни изкуства Удан е създала 21 международни центъра за популяризиране, обучавайки повече от три милиона практикуващи в чужбина.