Чарлз Дикенс, Алфредо Брайс Еченике и Мартин Пъчнър – в новия, втори брой на сп. „Съвременник" за тази година

В свят, в който думите често губят тежестта си, списание „Съвременник" остава онова място, където литературата запазва своята сила, смисъл и човечност. Основано през 1963 година, изданието е сред най-значимите културни и литературни форуми у нас – сцена, на която звучат едновременно гласовете на класиката и на съвременността.

В новия, втори брой за тази година екипът е подбрал интересни литературни текстове, като събраните разкази на Чарлз Дикенс за старата анлийска столица – „За Лондон", откъс от различния роман на Хакан Гюндай – „Брънки", проза от Алфредо Брайс Еченике и Марчин Шчигелски, Васил Люцканов, Бела Велчева, поезия от Лилия Илиева, Мария Бакърджиева и Джорджe Нина Елиан, есето на Мартин Пъчнър – „Японска вълна се разлива по целия свят". В рубриката „Ателие" гостува Росица Каркальова, която е представена и с поезия.

Акцентът в броя попада върху малко известните разкази на Чарлз Дикенс за Лондон. Защото Чарлз Дикенс без Лондон просто не би бил Чарлз Дикенс. Градът подсигурява на писателя постоянен извор на материал, бликащ от виталност, живот, пороци, хора от всякакъв тип и най-вече сюжети. Лондон е неговата муза, той му предоставя реалната среда, в която Дикенс развива своите измислени приключения, но освен това го и вдъхновява и предизвиква като автор. Огромната метрополия му дава възможност едновременно за сюжети и авантюри, въздейства му и го блазни, но заедно с това конфронтира идеалистичния му светоглед с несекващите престъпления, нищета и мизерия – Лондон кара Дикенс да порасне. Събраните му разкази са селектирани за пръв път от „Пенгуин", а на български излизат в превода на Жана Тотева.

Във всеки свой брой „Съвременник" предлага внимателно подбрана селекция от българска и преводна художествена литература, поезия, критика, публицистика и есеистика. На страниците му читателят може да открие както утвърдени имена, така и нови автори, чиито текстове разширяват границите на българското слово.

Новият брой ще откриете във водещите книжарници и онлайн на www.trud.cc.

Сп. Съвременник

Бр. 2 за 2025 година

Стр. 256

Цена: 19,56 лв. или 10 ЕВРО