Ким Кардашиян иска да се откаже от публичния си образ и да стане адвокат

Ким Кардашиян е готова след десет години да се раздели с публичния си образ „Ким К" и да се превърне в адвокат по наказателно право, съобщи Пейдж Сикс.

Риалити звездата сподели, че след като положи адвокатския си изпит през юли, възнамерява да се посвети на юридическата професия. Това заяви по време на участието си в предаването The Graham Norton Show.

„След две седмици ще бъда официално квалифицирана. Надявам се да практикувам право", каза тя.

„Може би след десет години ще се откажа от това да бъда Ким К и ще стана адвокат по наказателни дела. Това е, което наистина искам," добави Кардашиян, която е на 45 години.

През май тя отпразнува завършването на юридическото си образование, което ѝ отне шест години. На частна церемония, организирана от семейството и приятелите ѝ, нейният ментор похвали отдадеността ѝ към каузата на справедливостта, пише БГНЕС.

„Преди шест години Ким Кардашиян влезе в тази програма с нищо друго освен с пламенното желание да се бори за справедливост. Без университетски лекции, без лесен път, само решителност," заяви менторът в кадри, споделени от Кардашиян в Instagram.

Той уточни, че тя е отделяла по 18 часа седмично, 48 седмици годишно в продължение на шест поредни години – общо 5 184 часа правно обучение. „Това е време, което тя извоюва, докато отглежда четири деца, управлява бизнеси, снима телевизионни предавания и се явява в съдебни зали, за да защитава други," добави менторът.

Звездата от The Kardashians за първи път разкри, че изучава право, в интервю за Vogue през 2019 г. Тогава тя заяви, че вдъхновението ѝ дошло, след като помогнала за освобождаването на затворничката Алис Мари Джонсън.

„Трябваше дълго да обмисля това решение," спомня си тя. „Белият дом ме повика, за да помогна при реформата за помилванията, и седях в залата 'Рузвелт', заобиколена от съдии и влиятелни хора, и си казах: 'Мамка му, трябва да знам повече'. Но до мен имаше адвокати, които подкрепяха думите ми с фактите по делото."

„Никога не е само един човек, който постига промяната – винаги е колектив от хора," продължи тя. „Винаги съм знаела своето място, но почувствах, че искам да мога да се боря за тези, които вече са изкупили вината си пред обществото. Системата може да бъде различна и искам да я променя. Ако знам повече, ще мога да направя повече."

Основателката на Skims открито споделя своя напредък, признавайки, че е късала на така наречения „baby bar" изпит три пъти, преди да го вземе успешно през 2021 г.

В интервю за Vogue Hong Kong през 2022 г. Кардашиян разкри, че мечтае един ден да открие „успешна адвокатска кантора".

Покойният ѝ баща, Робърт Кардашиян, също е бил известен адвокат. Той придоби световна слава като приятел и защитник на актьора О. Джей Симпсън по време на нашумялото дело за убийството от 1995 г., в което Симпсън бе оправдан за убийството на бившата си съпруга Никол Браун Симпсън и нейния приятел Рон Голдман.