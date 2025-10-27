Графа играе себе си и пише музиката за комедия на Яна Титова

Най-добрата роля е да си себе си.

Това казва Владимир Ампов-Графа. И затова изпълнява точно тази роля в новия български филм “Брънч за начинаещи”. Той не само участва в него, но и пише музиката към комедията на Яна Титова.

Това е същата млада и много талантлива режисьорка, която лично Лили Иванова се съгласи да заснеме филма за живота ѝ. Титова стои и зад два други успешни пълнометражни проекта - драмите “Диада” и “Доза щастие”.

Сега режисьорката залага на комедия, която да разсмее зрителите. Засне я през лятото, като показваше в инстаграм какво се случва на снимачната площадка. До последно не издаде кои са актьорите в нея - слагаше на лицата им своя снимка, за да затрудни почитателите си в социалните мрежи.

Оказа се, че в главните роли са Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева и Стилиян Стоянов. Историята във филма започва с изобретателите на здравословен смартчасовник Крум и Жана, които са заплашени от фалит. За да го избегнат, те организират бляскав обяд в опит да убедят инвеститор да ги финансира. Всичко е напът да се провали, когато плановете им се сблъскват с ексцентричната Росена и нейното семейство. В поредица от абсурдни ситуации се редуват искрен смях и горчиви сълзи. Основният въпрос обаче остава дали си струва стремежът към перфектния имидж, или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде.

С роля във филма е и Ая - голямата дъщеря на Яна Титова и мъжа ѝ Алек Алексиев, който също участва в комедията. “Брънч за начинаещи” ще е по кината от 13 февруари.

