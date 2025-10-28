Весела Бабинова е Екатерина Велика - най-лудата ѝ и нелогична роля

Нека бюстът не ви бърка, той си е мой, това съм аз и съм Велика.

Така с намигване хубавата Весела Бабинова представя най-новата си роля - на Екатерина II, в която влиза премиерно на 30 и 31 октомври в Малък градски театър “Зад канала”. Сценичната версия на “Велика” е на режисьора Стайко Мурджев по пиесата на Тони Макнамара, създал едноименния хитов сериал. С пищни костюми и политически хумор образът на руската императрица е представен не като “портрет от учебника”, а като интелигентна и амбициозна жена в свят на мъжка власт и глупост.

Благодаря на Стайко Мурджев, че ме покани за тази роля - толкова луда, нелогична и толкова безкрайно скъпа на сърцето ми, пише Бабинова във фейсбук. На сцената тя ще си партнира с Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски и Александър Кендеров.

На 6 ноември спектакълът ще бъде показан в Благоевград като част от основната програма на Балканския театрален фестивал.