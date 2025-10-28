Рачков чака цяла година, преди да стане почетен бургазлия

Номинацията му повлече и критики – бил по халтурите, не можело да е редом до Калоянчев и Руси Чанев

Да стане ли актьорът Димитър Рачков почетен гражданин на родния Бургас? Това е въпросът, който през последните дни вълнува голяма част от бургазлии, особено след като общински съветник гневно се възмути в социалните мрежи. Там той попита достойно ли е името на комика да е редом до това на актьори като Георги Калоянчев, Апостол Карамитев и Руси Чанев, който също е предложен заедно с Рачков за почетен гражданин. Гласуването ще бъде на днешната сесия на общинския съвет.

Рачков е номиниран от своя колега и съгражданин Рафи Бохосян, а докладната е внесена от кмета Димитър Николов. В нея се посочват и мотивите – доказаният професионализъм на Рачков в актьорската професия и неизменното популяризиране на Бургас от телевизионния екран на най-гледаните предавания в българския ефир.

Преди година популярният комик на шега се учуди в национален ефир защо все още не е почетен гражданин на родния си град. Тогава представяше обичаната певица Тони Димитрова в предаването “Пееш или лъжеш”, чийто пореден сезон се излъчва и сега по Нова тв. Когато прочете, че е почетна бургазлийка, с присъщото си чувство за хумор се запита кога и той ще получи такова звание. След новината, че година по-късно актьорът наистина е номиниран, общинският съветник от ПП “СБОР” Владимир Павлов постави въпроса на обсъждане в социалните мрежи. Навремето той бе съветникът, който се противопостави и за званието на Мария Бакалова - единствената българска актриса с номинация за “Оскар”.

“Не мога да подкрепя човек, рекламиращ и лице на хазарта, един от бичовете на нашето съвремие. Човек, чието име е синоним на халтури, лигавщини, изнасилен до крайност извратен комизъм и бездарно актьорско поведение”, написа на страницата си във фейсбук Павлов. И допълни: “Във вторник за гласуване името на Рачков е поставено до това на Руси Чанев... Сами преценете”.

Според Соня Георгиева обаче, три мандата председател на Комисията по култура в общинския съвет, кандидатурата на Рачков покрива всички критерии и той според нея е един съвременен Калоянчев.

Заедно с Димитър Рачков и Руси Чанев за почетни граждани на Бургас са предложени посмъртно писателят Алек Попов, композиторът Иво Керемедчиев, художникът Димо Колибаров и първият ректор на университет “Проф. д-р Асен Златаров” доцент Николай Ралев.