Италианската звезда Тони Сервило на репетиция в Народния театър

Италианската звезда Тони Сервило изненада актьорите от Народния театър, като влезе на репетиция на спектакъла "Господа Глембаеви" в събота. За вдъхновяващата среща разказа Теодора Духовникова във фейсбук.

"Толкова е приятно! Чудна среща", написа актрисата, като публикува снимки от гостуването. По думите й посещението на актьора в залата се е усетило като филма "Великата красота" на Паоло Сорентино, с който Сервило се превръща в любимец на големия режисьор.

Прочутият италиански артист обясни на българските си колеги колко много обича театъра и с удоволствие ще остане да наблюдава репетицията им. Той е известен с навика си често да влиза в някой театър, за да гледа подготовката на актьорите. Сервило бе в България като специален гост на кинофестивала "Синелибри".

В "Господа Глембаеви" на хърватския режисьор Ивица Булян участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански. Хърватинът лично избра още през месец май с кои актьори да работи по постановката, чиято премиера ще бъде през декември.