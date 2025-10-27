ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италианската звезда Тони Сервило на репетиция в Народния театър

Магдалена Данаилова

1224
Тони Сервило (в средата с костюма и синята риза) позира с актьорите от спектакъла "Господа Глембаеви" по време на репетицията им. Сред тях е и директорът на Народния театър Васил Василев. СНИМКА: ПРОФИЛ НА ТЕОДОРА ДУХОВНИКОВА ВЪВ ФЕЙСБУК

Италианската звезда Тони Сервило изненада актьорите от Народния театър, като влезе на репетиция на спектакъла "Господа Глембаеви" в събота. За вдъхновяващата среща разказа Теодора Духовникова във фейсбук.

"Толкова е приятно! Чудна среща", написа актрисата, като публикува снимки от гостуването. По думите й посещението на актьора в залата се е усетило като филма "Великата красота" на Паоло Сорентино, с който Сервило се превръща в любимец на големия режисьор.

Прочутият италиански артист обясни на българските си колеги колко много обича театъра и с удоволствие ще остане да наблюдава репетицията им. Той е известен с навика си често да влиза в някой театър, за да гледа подготовката на актьорите. Сервило бе в България като специален гост на кинофестивала "Синелибри".

В "Господа Глембаеви" на хърватския режисьор Ивица Булян участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански. Хърватинът лично избра още през месец май с кои актьори да работи по постановката, чиято премиера ще бъде през декември.

