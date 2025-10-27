Мъж попита крал Чарлз дали полицията крие връзките между принц Андрю и Епстийн (Видео)

Мъж пресрещна крал Чарлз III пред катедралата в Личфийлд, Стафордшир и го попита от колко време знае за отношенията между принц Андрю и Джефри Епстийн.

"От колко време знаете за Андрю и Епстийн? Помолили ли сте полицията да прикрива Андрю?", провикна се мъжът към краля.

Крал Чарлз продължи по пътя си, без да покаже никаква реакция към задаващия въпроси мъж. Той си проправи път през тълпата и поздрави събралите се хора.

Това се случва в момент, в който кралят е подложен на нарастващ натиск да изгони брат си от дома му в Royal Lodge, където той живее без наем от над 20 години.

Андрю е плащал само символичен наем през последните 20 години и макар че първоначално се опита да се противопостави, стана ясно, че най-накрая ще се изнесе.

Принцът все още има 50 години остатък от предплатения си договор за наем и не е известно точно колко пари би могъл да получи като компенсация за 7,5 милиона паунда, които е похарчил за ремонти на Royal Lodge.

В неделя бе съобщено, че Андрю и Фърги най-накрая са се съгласили да напуснат разкошната си резиденция, но са поискали две къщи в замяна.

65-годишният принц е поискал бившия дом на Хари и Меган, Frogmore Cottage, а Фърги е хвърлила око на близката Adelaide Cottage преди заминаването на Уилям и Кейт следващия месец.

Връзките на принца с Епстийн доминираха в новините напоследък, като фокусът се премести върху твърденията на неговата обвинителка за сексуално насилие Вирджиния Джуфре след публикуването на посмъртната й книга.

Миналата седмица "Дейли мейл" разкри, че Андрю е опитал да въвлече столичната полиция и един от най-висшите помощници на кралица Елизабет в кампания за оклеветяване на Вирджиния Джуфре, която го е обвинила, че я е насилил, когато е била тийнейджърка.

Сензационен имейл разкрива как Андрю е помолил своя полицейски бодигард, финансиран от данъкоплатците, да разследва „лъжливата" млада жена.

Шокиращо е, че принцът е предоставил подробности за датата й на раждане и социалноосигурителния й номер, вероятно предоставени му от Епстийн.

Вирджиния, която се самоуби на 41-годишна възраст в дома си в Австралия по-рано тази година, твърди в мемоарите си Nobody's Girl, че е правила секс три пъти с Андрю в Лондон, Ню Йорк и на частния остров на Епстийн, когато е била едва на 17 години.

Андрю многократно е отричал твърденията й и е заявявал, че не си спомня да я е срещал, въпреки че е известно, че през 2022 г. й е платил 12 милиона лири извън съда, за да уреди гражданския й иск за сексуално насилие, без да признава никаква отговорност.

Други обвинения, които преследват Андрю, включват връзките му с съмнителни личности, като заподозрени китайски шпиони, и неотдавнашните разкрития, че е поддържал контакт по имейл с Епстийн, след като е заявил, че вече няма нищо общо с него.