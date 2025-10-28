ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мексико се готви за Деня на мъртвите, стотици скелети в центъра на столицата (Галерия)

Мексико се готви за Деня на мъртвите СНИМКА: Ройтерс

В Мексико сити е в ход активна подготовка за Деня на мъртвите - един от най-почитаните празници в Мексико.

По един от централните булеварди в мегаполиса се разходиха стотици, облечени като атрактивни скелети.

Освен гримираните лица, мнозина бяха избрали пищни и светещи тоалети.

Първообразът на скелета всъщност е измислен персонаж, наречен "Ла Катрина", пише БНТ

Това е алегория на смъртта, води началото си от гравюра на мексиканския художник Хосе Посада.

Мексико отбелязва Деня на мъртвите на втори ноември, тогава се почита паметта на починалите и се чества чудото на живота.

Мексико се готви за Деня на мъртвите СНИМКА: Ройтерс
