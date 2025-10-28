Мариан Бачев е играл в понеделник в пиеса на арестувания Росен Белов

Министърът на културата Мариан Бачев е играл в Пловдив в качеството си на артист в пиесата "Познай кой ще дойде на вечеря?" в неделя вечер, чийто режисьор е Росен Белов.

Белов, който е актьор, но се изявява и като режисьор, бе арестуван миналата седмица с председателя на Националната пациентска организация Станимир Хасърджиев и още две лица заради държане в плен и принуда на младеж в апартамент в София.

Постановката, която е на пазарджишкия театър, бе отдавна в афиша на Дом на културата "Борис Христов". След скандала вървяха информации, че няма да се играе. Но в понеделник от касата заявиха, че се е състояла. Участието на самия Бачев бе потвърдено и от директор на дома Петя Щерева пред "Сега".

Белов е част от екипа на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", която обучава деца. След избухването на скандала работилницата обяви, че го освобождава до изясняване на обстоятелствата. Същото направи и Театър София, където Белов работи паралелно. Столичният район "Изгрев" пък започна проверка на работилницата.

До понеделник министърът на културата не бе направил никакъв коментар по скандала. По обед дойде негово изявление в социалните мрежи, в което обаче не коментира познанството си с Белов. В коментара си Бачев единствено защитава работилницата си, говорейки в множествено число (явно от името на школата).

Той заяви, че "колегата Росен Белов" бил на граждански договор като преподавател, не бил съдружник или в ръководството. За задържането било научено в събота, родителите били уведомени, не били притеснени. Всички очаквали да бъдат изнесени резултатите от проверката на район "Изгрев".

След скандала Съюзът на артистите в България излезе с позиция:

"Тъй като тече следствен процес, не можем да осъждаме действията на колегата актьор заради презумпцията за невинност. Осъждаме обаче по най-категоричен начин всякакви прояви на злоупотреба с власт и посегателство срещу българската култура. Липсата на диалог, непрозрачните управленски решения в сектора, заклеймяването на експерти и представители на творческите гилдии и посочването на определени директори за „врагове" от страна на ръководството на министерството са сериозен проблем", се казва в декларация на сдружението.

"Ще поискаме становище от Министерския съвет затова как продължава културата от днес нататък", завършва становището.