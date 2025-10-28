Документален филм за Сливен разказва историята на града през вековете

Новият документален филм „Сливен – барут и сукно" разказва историята на града през вековете, съобщават от общинския пресцентър. В него са включени данни за откритите най-стари селища на територията на Сливен, за годините по време на Римската и Византийска империи и Средновековна България. Разказва се за прочутия Аба пазар, за производството на оръжие и сукно, за борбата за вярата и бунтовния дух на сливенци. Специално място е отредено за Добри Желязков-Фабрикаджията, за просветителите Добри Чинтулов и д-р Иван Селимински, за Хаджи Димитър и Панайот Хитов.

Филмът е създаден през 2025 година по повод празника на Сливен – Димитровден. Основната му цел е да запази паметта за града, неговите велики личности и техния принос за развитието и оформяне на облика му като предприемачески, административен, икономически и духовен център.

Филмът е продуциран от община Сливен и продуцентска къща „Файв стар медиа груп", озвучен от актьора Тодор Георгиев. Сценарист и режисьор е Степан Поляков.

Лентата е създадена със съдействието на регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков", Националния музей на текстилната индустрия, крепост „Туида". Използвани са материали от „Опит за история на град Сливен" от Симеон Табаков, „Тътени" на Цончо Родев, сборника „Той не умира – Сливен на безсмъртните синове", „Добри Желязков от Георги Козарев, картините на Добри Добрев от постоянната експозиция в къща „Миркович", илюстрации от Готфрид Зибен „Балкански ужас".