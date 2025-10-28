Знаменита цигулка ще звучи пак в Сливен след половин век мълчание

След близо половин век тишина цигулката на изтъкнатия сливенски композитор, диригент, музикален педагог и общественик Мишо Тодоров ще се завърне към живот и сцена, съобщават от Симфоничния оркестър в града. По повод 135 години от рождението му инструментът, съхраняван от 1976 г. в Регионалния исторически музей – Сливен, беше поверен за реставрация на българския лютиер Андриан Андреев, който с внимание и майсторство възстанови автентичния му облик и звучност.

Концертът ще се състои на 31 октомври 2025 г., от 18.30 ч. в залата на народно читалище „Зора – 1860" – Сливен, което е и основен негов организатор в партньорство с община Сливен.

Вечерта ще бъде изцяло посветена на творчеството на Мишо Тодоров – програмата включва негови произведения, които ще прозвучат отново на сцената на родния му град.

Цигулката ще бъде поверена в ръцете на Кремена Оксенкруг – цигуларка, родена в Сливен, музикант с международно признание, директор на Симфоничния оркестър – Сливен, сред чиито основатели е самият Мишо Тодоров. Под нейното ръководство оркестърът възроди активната си концертна дейност и изведе града отново на националната музикална карта, носейки първите за Сливен отличия „Кристална лира" и „Музикант на годината".

След успешна кариера като солист, камерен изпълнител и преподавател в престижно европейско висше музикално учебно заведение, Кремена Оксенкруг днес е отдадена на семейството и майчинството, но остава една от най-вдъхновяващите фигури в културния живот на Сливен.

В концерта ще вземат основно участие и хор „Добри Чинтулов" с диригент Георгиос Филаделфевс, както и възпитаници на Музикалната школа „Мишо Тодоров", които ще представят част от композициите и аранжиментите на маестрото – символичен мост между поколенията.

„Тази цигулка е част от живата памет на Сливен – не просто музейна вещ, а глас, който ни свързва с корените на нашата музикална култура. Да я чуем отново след толкова години е истински празник за града!" споделят от Регионалния исторически музей – Сливен.

С реставрацията и предстоящия юбилеен концерт Сливен отдава почит на своя забележителен творец и възрожденец в музиката, като утвърждава значението на културното наследство – не като застинала история, а като живо, звучащо вдъхновение за бъдещето.