Рачков вече е почетен бургазлия, само двама съветници гласуваха против

Актьорът Димитър Рачков вече е почетен гражданин на Бургас. Общинските съветници гласуваха неговата номинация на редовната сесия днес.

37 от съветниците гласуваха "ЗА" комикът да е почетен гражданин на родния Бургас, 2-ма бяха против, а 7 се въздържаха. Съветникът Георги Манев си направи отвод и отказа да гласува с мотив, че са лични приятели с актьора, който определи като "скромен човек".

Приети бяха и другите номинации - посмъртно Алек Попов, композиторът Иво Керемедчиев, художникът Димо Колибаров и първият ректор на университет "Проф. д-р Асен Златаров" доцент Николай Ралев.

Както 24 часа по-рано писа, кандидатурата на Рачков предизвика известна полемика в Бургас след като общинският съветник Владимир Павлов се обяви против комикът да стане почетен бургазлия.

Самият Рачков пък преди година се пошегува в ефира на Нова тв, задавайки въпрос кога и той ще стане почетен гражданин на Бургас като съгражданката си Тони Димитрова, докато я представяше.