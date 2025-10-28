Полемики около новата Дева Мария на Мел Гибсън в продължението на филма "Страстите Христови"

В първата лента участваха Христо Шопов и Христо Живков

Две десетилетия след световния успех на филма „Страстите Христови" (2004), режисьорът Мел Гибсън се завръща с продължението „Възкресението Христово" - амбициозен проект, който вече предизвика бурни полемики, особено в Полша.

Полската актриса Кася Смутняк, известна със своите либерални възгледи и публична подкрепа за правото на аборт, беше избрана от Гибсън за ролята на Дева Мария. Решението предизвика възмущение сред полските консерватори и традиционалистки католици. Според националното полско радио, членове на управляващата партия „Право и справедливост" са изпратили официален протест до продукцията. В него заявяват, че „човек, който публично защитава аборта, не може да играе майката на Исус."

Смутняк засега не е коментирала обвиненията. Актрисата, родена във Варшава и дъщеря на военен пилот, от години живее в Италия, където изгражда успешна кариера в киното. През 2021 г. тя дебютира като режисьор с документалния филм Mur, в който показа трагедията на бежанците по границата между Полша и Беларус.

Във „Възкресението Христово" ролята на Исус ще бъде поверена на финландския актьор Яакко Охтонен („Последното кралство"), който заменя Джим Кавийзъл, звездата от оригинала. Кубинската актриса Мариела Гарига („Мисията невъзможна. Пълна разплата") ще изиграе Мария Магдалена - образ, който някога принадлежеше на Моника Белучи.

Италианският актьор Пиер Луиджи Пазино ще влезе в ролята на апостол Петър. Рикардо Скамарчо ще бъде Пилат Понтийски. Във филма участва и британецът Рупърт Евърет, чиято роля все още се пази в тайна.

В първия филм на Гибсън „Страстите Христови" зрителите видяха и двама изключителни български актьори – покойният вече Христо Живков, който изигра апостол Йоан, и Христо Шопов, който впечатли с драматичното си превъплъщение като Пилат Понтийски.

И двамата актьори оставиха дълбока следа в световното кино - Живков със своята духовна и крехка интерпретация на Йоан, а Шопов с интензивния си, човешки портрет на римския управител. В новия филм обаче ролите им ще бъдат поети от други актьори, в съответствие с новата визия на режисьора.

Снимките на филма започнаха в киностудията „Чинечита" в Рим и ще продължат в Матера, както и в южноиталианските села Джиноза, Гравина Латерца и Алтамура. Тези места вече бяха използвани и за първия филм.

Както „Страстите Христови", така и „Възкресението Христово", се отличават с използването на древни езици за по-автентична атмосфера - арамейски, иврит и латински. Филмът ще бъде разделен на две части, чиято премиера е планирана за 2027 година. Първата част ще се излъчи на 26 март, Разпети петък, а втората -на 6 май, Възнесение Господне.

„Това не е просто продължение, а нещо като духовно и визуално преживяване", казва Мел Гибсън пред медиите. Според източници на списание Variety режисьорът описва сценария, написан заедно с Рандал Уолъс („Смело сърце"), като „психеделично пътешествие, каквото никога не е виждал".

Въпреки напрежението около избора на актьори и политическите реакции, интересът към проекта остава огромен. Повече от 20 г. след оригинала Гибсън отново се опитва да съчетае вяра, кино и провокация. Тази формула навремето превърна „Страстите Христови" в един от най-успешните независими филми в историята, с приходи над 610 млн. долара.