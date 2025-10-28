Запознайте се с чудовищата в култовата трилогия на Васил Попов.

Най-новият роман на талантливия български автор Васил Попов* – „Аждер“ може да бъде слушан от броени дни в Storytel. По традиция заглавието излиза първо в аудио формат с гласа на актьора Владимир Пенев. С него култовата фентъзи хорър поредица, започнала с „Мамник“ и продължила с „Лехуса“, вече е трилогия.

Освен с аждера – едно от наименованията на змея в легендите, новата история пуска на свобода още познати и непознати мрачни и опасни същества от други светове. Срещу тях отново се изправят познатите герои – граничните полицаи Божана Горнева и колегата ѝ Митко, рамо до рамо с мистичния Бранимир и неговите специални сили. В третата част на трилогията слушателите ще се запознаят и със сина на Божана – малкия витек Явор.

„По време на проучванията ми за аждера осъзнах колко малко всъщност знаем за тези създания от родния ни фолклор. И, както се случи и при „Мамник" и „Лехуса", изпитах огромна необходимост да разкажа на хората за тях. Освен това нямах търпение да чуя как Владо Пенев озвучава един аждер!", споделя Васил Попов преди премиерата.

„Много се радвам, че отново работя с този млад и талантлив автор и мога да допринеса той да стигне до широката публика. В новата част на трилогията Васил не изневерява на стила си – отново историята е много напрегната, ужасяваща, с криминални елементи. Но, разбира се, има и изненади. В „Мамник" чудовището беше свързано с една народна песен, докато в „Аждер" разплитането на мистерията се случва през поезия. А това лично за мен беше много магично, лирично-чудовищно творческо предизвикателство“, споделя актьорът Владо Пенев, чийто прочит има решаващ принос за успеха на трилогията.

Новата история пламва насред небивало горещо лято. Пожари бушуват и в Странджа. В село Усое има проблеми и с водата, язовирът пресъхва и от дъното му започват да изплуват останките от потопената църква „Света Марина“, потопеното село „Караеврен“ и някогашния тракийски асклепион. Заедно с останките от селото изплуват и тайни от миналото и историята на тракийските бежанци. А Божана и Митко отново са там, за да разследват мистериозно убийство. До какви разкрития ще ги доведе този път приключението им и коя ще се окаже любимата на змея в „Аждер“, ще разберат всички, които слушат романа в Storytel.

А за онези, които все още не са се запознали със страховите и мистични образи в трилогията на Васил Попов, предлагаме бърза среща с шест от тях - така както те оживяват във въображението на автора:

Мамникът е демонична птица от българския фолклор. Според легендите, той е създаден от вещица и изпълнява нейната воля. Тя го контролира. Мамникът прави това, което неговата създателка му нареди. Излиза предимно през нощта и примамва своите жертви, като имитира гласовете на техните близки. Има способността да мени цвета на перата си, което го прави трудно забележим в природата. Храни се от мъката на хората. Лехуса е демон, произлизащ от душа на майка, загубила детето си при трагични обстоятелства. Лехусите се връщат в света на живите, за да тормозят родилките и да откраднат децата им. В романа „Лехуса“ на Васил Попов са описани като демонични жени, които излизат в така нареченото „разпътно време“ – след полунощ, когато пътищата се оплитат и човек лесно може да се загуби. Телата на лехусите са покрити с корени и гниещи гъби. Нави, наричат се още навяци. Те са свързани с лехусите и, подобно на тях, произлизат от душите на загиналите бебета. Приличат на малки демонични пилета с бебешки глави. Навите тормозят родилките, но също така техният плач привлича лехусите. Аждер е име, с което в някои краища на България са описвани змейовете. Появява се под различни форми – понякога като човек със зелена люспеста кожа, а друг пък във вид на гигантска демонична змия. Неговият поглед има способността да парализира жертвите. Висия на змиите – в Странджа Света Марина е почитана като Господарка на змиите. Традиционно има силно присъствие в региона, където е почитана с нейни храмове и светилища, дори пещери, посветени на Висията. Свързана е пряко с появата на аждера. Хеката е древна богиня, свързана с различните фази на луната. Според митологията, има три глави. Хеката е повелителка на вражалиците и кръстопътищата. Почитана е както като богиня на подземния свят, така и като богиня на раждането – често е била призовавана за облекчаване на родилните мъки. Изобразявана е с факел, в компанията змия или кучета.

*За Васил Попов

Васил Попов е роден е през 1990 година в София. Завършва „Екология“ в Софийския университет „Свети Климент Охридски“, а след това работи като фотограф и автор за телевизионния канал „Нешънъл Джиографик“. През 2020 г. пише поредицата „Вълчи разкази“, малко след това печели първия конкурс за български аудиосериал Storytel Studio с „Мамник“ – фентъзи хорър с мотиви, взети от българската етнография и история. През 2023 г. в платформата излиза и следващият му аудиосериал – „Пермафрост“, който звучи с гласа на актьора Александър Сано. През 2025 г. историята за зловещия мамник вече е трилогия с продълженията „Лехуса“ и „Аждер“, които по традиция излизат първо в аудио формат в Storytel.