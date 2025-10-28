Принц Уилям заплашил да лиши от титли братовчедките си, ако Андрю не напусне Royal Lodge

Принц Уилям е заплашил да лиши принцесите Беатрис и Юджини от титлите им, ако баща им принц Андрю и Сара Фъргюсън не напуснат имението Royal Lodge. Това пише "Дейли мейл", позовавайки се на свои източници. Принцеса Беатрис и принцеса Юджини Снимка: Инстаграм/ hrhthedukeofyork

Емили Мейтлис, телевизионната водеща, която разпита принц Андрю в скандалното интервю за Newsnight през 2019 г., твърди, че принцът на Уелс се е срещнал с принцесите, за да им постави ултиматума миналата седмица.

В понеделник стана ясно, че принц Андрю и бившата му съпруга са се съгласили да напуснат имението, което обитават от 2008 г., но при условие, че получат две нови къщи. Искането да напуснат се засили, след като името на Андрю все по-често започна да се появява до това на педофила Джефри Епстийн през последния месец.

Според Мейтлис Уилям е казал на братовчедките си, че трябва да накарат баща си да напусне имението, иначе титлите им ще бъдат "преосмислени".

Телевизионната водеща коментира и мистериозните слухове за изявление на кралското семейство от 24 октомври. Тогава медиите на острова се събраха в Уиндзор, където се очакваше да има важно съобщение. След часове на чакане обаче от двореца заявиха, че такова няма да има.

„Това, което очаквахме беше крал Чарлз, току-що пристигнал от Ватикана и аудиенцията си при папата, да отиде в Royal Lodge при брат си. Или с други думи сам да поведе бунта срещу него", коментира Мейтлис.

От двореца обаче не очаквали такъв медиен шум и преценили, че навалицата е твърде голяма, затова се отказали от изявлението.

Въпреки че са разведени от 1996 г., Андрю и Фърги живеят заедно в Royal Lodge от 2008 г., когато тя отново се премести там. За да освободят имението двамата са поискали две отделни къщи - Frogmore Cottage и Adelaide Cottage, което би означавало първата им раздяла от почти две десетилетия.