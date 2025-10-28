Силви Вартан получи наградата си "Модна икона"

Силви Вартан получи наградата за най-успешни и стилни българи „БГ модна икона 2025". Връчи й я проф. Любомир Стойков – председател на Академията за мода. Тя стана и първият носител (заедно с Христо Стоичков) в новоучредената категория „За цялостен принос". Проф. Любомир Стойков посреща Силви Вартан, съпруга й Тони Скоти и Георги Тошев пред входа на кино „Люмиер". Снимка: Академия за мода / Калин Стойков

Легендарната певица заслужи отличието не само за своя професионализъм, уникалния си стил, но и за благотворителната си дейност. Нейната асоциация „Силви Вартан за България", основана през 1993 година в Париж е направила множество дарения на нуждаещи се български болници и домове за деца в неравностойно положение.

Церемонията се състоя в кино „Люмиер" веднага след прожекцията на документалния филм „Силви Вартан. От любов" на Георги Тошев. Момент от церемонията по награждаването на Силви Вартан. Снимки: Академия за мода / Петър Станев

„За мен тя е не само една от най-популярните и успели българки в чужбина, не само една от най-харизматичните, елегантни и красиви жени у нас и по света. Силви Вартан е национален капитал и културен диамант от най-висока проба - символ на красотата, стила, таланта и добротата! Силви Вартан е олицетворение на най-големите български добродетели. Тя е истинска икона, която заслужава дълбок поклон!", каза проф. Любоми Стойков. А Силив Вартан развълнувано благодари.

Металната малка пластика е изработена от бижутеря Анжело Красини по идея на проф. Стойков и на самия ваятел. Тя е във формата на смокинов лист – библейското облекло на Адам и Ева, обсипана с гравюри на такива световни модни икони, като Коко Шанел, Кристиан Диор, Джорджо Армани, Карл Лагерфелд, Джаки Кенеди, Лейди Даяна, Мерилин Монро и др. Силви Вартан Снимка: Sylvie Vartan / Cinelibri







