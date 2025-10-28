“Виена Шонбрун Оркестра” ще свири два пъти в един ден в София

“Виена Шонбрун Оркестра” ще направи два поредни концерта в един и същи ден в София. Първоначално бе обявено, че музикантите ще представят коледната си програма вечерта на 13 декември в зала “България”. Заради големия интерес обаче бе обявен още един концерт. Той ще е на същата дата от 15,30 часа. След това “Виена Шонбрун Оркестра” ще се отправи към Пловдив, където ще излезе на сцената на зала С.И.Л.А на 14 декември. А на следващия ден ще бъде във Варна в Двореца на културата и спорта. Програмата е вдъхновена от традицията на легендарния Новогодишен концерт на Виенската филхармония. Публиката ще се потопи в музиката на Хайдн, Моцарт и Бетховен.