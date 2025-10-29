ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време...

70-годишният Келси Грамър стана баща за осми път

кадър: youtube@EntertainmentTonight

Седемдесетгодишният актьор Келси Грамър е оповестил появата на бял свят на осмото си дете, предаде Асошиейтед прес. 

Грамър е споделил новината за новото попълнение в семейството в подкаста Pod Meets World. Бебето - момченце на име Кристофър, е четвъртото дете на актьора и съпругата му Кейт Уолш. 

"Току-що се роди четвъртото си дете, така че вече имам осем деца. Не е ли прекрасно?", каза Грамър. 

Актьорът има още четири по-големи деца от предишни връзки, включително две от бившата си жена Камий Грамър - една от участничките в риалити предаването "Истинските съпруги от Бевърли Хилс". 

Грамър участва в подкаста, за да обсъди новата си книга Karen: A Brother Remembers за убийството на сестра му, когато тя е била на 18 години. 

Келси Грамър е най-известен с ролята си в хитовия комедиен сериал "Фрейзър", съобщава БТА.

кадър: youtube@EntertainmentTonight

