Изложба посветена на връзката между България и Бесарабия представиха в парламента

Бесарабски художници с български произход откриха днес в Мраморното фоайе на парламента своята изложба „Българското послание от Бесарабия". Иван Шишман и най-голямата му дъщеря Злата Шишман представиха свои творби, вдъхновени от културните и историческите връзки между България и българската общност в Бесарабия.

Иван Шишман е православен художник, доцент в катедра „Изобразително изкуство" на Измаилския държавен хуманитарен университет. Той отбеляза, че е дошъл в земята на рода си и благодари за възможността.

Дъщеря му Злата е член на Националния съюз на художниците на Украйна и носител на редица награди. Картините са вдъхновени от връзката между Бесарабия и България Председателят на комисията по култура и медии в НС Тошко Йорданов разговаря с колеги депутати

"Българите в Бесарабия възпитават любов към България у своите деца. Нека си спомним имената на будителите от Бесарабия като Балан и други. Нека пазим историята и езика, и вярата си", заяви шефът на парламентарната комисия по култура и медии Тошко Йорданов от ИТН.