ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите подкрепиха да има гъвкаво работно време...

Времето София 19° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21604667 www.24chasa.bg

Изложба посветена на връзката между България и Бесарабия представиха в парламента

Павлета Давидова

[email protected]

1396
Художникът Иван Шишман благодари за възможността да дойде и да представи картините си Снимка: Велислав Николов

Бесарабски художници с български произход откриха днес в Мраморното фоайе на парламента своята изложба „Българското послание от Бесарабия". Иван Шишман и най-голямата му дъщеря Злата Шишман представиха свои творби, вдъхновени от културните и историческите връзки между България и българската общност в Бесарабия.

Иван Шишман е православен художник, доцент в катедра „Изобразително изкуство" на Измаилския държавен хуманитарен университет. Той отбеляза, че е дошъл в земята на рода си и благодари за възможността.

Дъщеря му Злата е член на Националния съюз на художниците на Украйна и носител на редица награди. 

Картините са вдъхновени от връзката между Бесарабия и България
Картините са вдъхновени от връзката между Бесарабия и България
Председателят на комисията по култура и медии в НС Тошко Йорданов разговаря с колеги депутати
Председателят на комисията по култура и медии в НС Тошко Йорданов разговаря с колеги депутати

"Българите в Бесарабия възпитават любов към България у своите деца. Нека си спомним имената на будителите от Бесарабия като Балан и други. Нека пазим историята и езика, и вярата си", заяви шефът на парламентарната комисия по култура и медии Тошко Йорданов от ИТН.

Художникът Иван Шишман благодари за възможността да дойде и да представи картините си
Картините са вдъхновени от връзката между Бесарабия и България
Председателят на комисията по култура и медии в НС Тошко Йорданов разговаря с колеги депутати
Художникът Иван Шишман благодари за възможността да дойде и да представи картините си
Картините са вдъхновени от връзката между Бесарабия и България
Председателят на комисията по култура и медии в НС Тошко Йорданов разговаря с колеги депутати
Художникът Иван Шишман благодари за възможността да дойде и да представи картините си
Картините са вдъхновени от връзката между Бесарабия и България
Председателят на комисията по култура и медии в НС Тошко Йорданов разговаря с колеги депутати

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с пенсиите и цените (Видео)