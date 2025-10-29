ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1 860 евро ще е минималната заплата за младите лек...

Кралски биограф: Принц Андрю и Сара Фъргюсън може да влязат в затвора

3044
Принц Андрю, херцог на Йорк Снимка: Екс/Baptised Atheist

Кралските проблеми далеч не са приключили за принц Андрю и Сара Фъргюсън, тъй като водещ кралски биограф твърди, че има „много голяма вероятност" двамата да се озоват зад решетките.

Според Андрю Лоуни, автор на "Възходът и падането на династията Йорк", кралското семейство би "хвърлило Андрю под автобуса" заради вредата, която той причини на репутацията им. 

"Със сигурност властите ще искат да разследват Андрю и биха повдигнали обвинение. Мисля, че има голяма вероятност двата със Сара Фъргюсън да влязат зад решетките", коментира Лоуни пред "Дейли мейл". 

Взаимоотношенията между принц Андрю и педофила Джефри Епстийн влязоха в заглавията на британските и световните медии, след като книгата на Вирджиния Джуфре излезе. Издадена след смъртта й през април тази година тя описва пикантни подробности за Андрю и Епстийн. 

Джуфре е една от жертвите на педофила Джефри Епстийн, която се самоуби през април тази година. Мемоарите й излизат посмъртно и в тях се очакват много скандални разкрития около Епстийн и други известни личности около него.

В откъс от книгата Джуфре разказва как принц Андрю считал, че сексът с нея е негово "рождено право", а по-късно дори изпратил свой бодигард да я разследва.

В книгата още се твърди, че Джефри Епстийн в продължение на години тайно подпомагал финансово херцогинята на Йорк Сара Фъргюсън.

