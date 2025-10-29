ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Виц от фейсбук

- Какво четеш?

- Стивън Хокинг. За Вселената и точката на сингулярността!

- А каква е тази точка на сингулярността?

- Това е място, в което никакви закони не действат.

- Че Хокинг кога пък е идвал в България?                                                                                                                                                     

