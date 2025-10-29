Виц от фейсбук

- Какво четеш?
- Стивън Хокинг. За Вселената и точката на сингулярността!
- А каква е тази точка на сингулярността?
- Това е място, в което никакви закони не действат.
- Че Хокинг кога пък е идвал в България?
