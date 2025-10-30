ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Време е за преврат! Весела Бабинова става Екатерин...

Време е за преврат! Весела Бабинова става Екатерина II

Цветелина Шенева

1900
Актрисата като руската императрица на плаката за новия спектакъл СНИМКИ: МГТ “ЗАД КАНАЛА”

"Велика" е първата премиера в обновения МГТ "Зад канала". Направен е по текста на Тони Макнамара, който и преди 18 г., и сега звучи съвсем актуално

Весела Бабинова в ролята на Екатерина Велика – такава, каквато не сте я виждали. С такава заявка Малък градски театър “Зад канала” обяви първата си премиера за новия сезон - на постановката “Велика”, в която младата и наистина талантлива Бабинова изпълнява главната роля.

“Минахме през твърде много перипетии, случки, инциденти, смяна на пространства, ремонти и какво ли още не, но факт е, че броени дни остават”, каза и самата Весела, когато показа за първи път със снимка в социалните мрежи колко неузнаваема е в новата си роля. И колко много прилича всъщност на портретите на Екатерина II, които могат лесно да се открият дори в интернет.

Всъщност основната идея на режисьора Стайко Мурджев е да представи руската императрица, чието управление продължава цели 34 години, не като традиционен “портрет от учебника”, а като интелигентна и амбициозна жена. Тя се бори да оцелее и да се наложи в свят, който се доминира от мъжката власт и глупост. А за да превърне историческата сатира в коментар за съвременността, спектакълът

използва пищни костюми и остър политически хумор

Така в него се преплитат сила, ум, страст и сатира.

Автор на пиесата е Тони Макнамара - австралийски драматург, сценарист и тв продуцент, който работи по холивудски шедьоври като “Фаворитката” и “Клети създания”. Тои е създател и на сериала “Велика”, който проследява именно живота на Екатерина II. Сатиричната поредица, която е далече от претенцията да отразява реалистично случилото се с руската императрица, имаше куп номинации за “Еми” и “Златен глобус”.

Текста, по който Макнамара прави сериала, а и на който стъпва новият спектакъл на МГТ “Зад канала”, драматургът пише преди 18 години, но е изключително адекватен на събитията в последно време, че даже е странно, както сама Бабинова разказа в социалните мрежи. А ролята си определя като сбъдната мечта - “толкова луда, нелогична и толкова безкрайно скъпа на сърцето ми”.

В спектакъла участват още Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски и Александър Кендеров.

Актьорите по време на първите си репетиции на “Велика”
Актьорите по време на първите си репетиции на “Велика”

Всички заедно започват репетициите на 24 март, като очакват премиерата да е през май. Но от началото на юни започва така дълго чаканото обновление, заради което театърът затваря чак до края на септември. Вратите му, а и салонът вече са отворени. С обновлението там се похвали дори столичният кмет Васил Терзиев.

“Знаете онова чувство, когато влезете на познато място, но то е по-хубаво, по-светло и по-топло отвсякога? Така ще се почувствате, когато прекрачите прага на Малък градски театър “Зад канала”.

След години, в които сградата имаше нужда от глътка въздух, днес я връщаме към живот – модерна, уютна и достойна за талантите, които играят на тази сцена, и за хората, които я обичат”, написа кметът във фейсбук и уточни какво се е променило в театралното пространство. Залата е с напълно обновена настилка, тавани и осветление, зрителите

сами ще усетят и подобрената

акустика, и ще могат да чуват всяка дума

и всеки нюанс от играта на актьорите, фоайето е освежено, но са запазени красивите детайли, които носят духа на театъра – парапетите и травертина по стените.

Впрочем Бабинова вече сама видя промяната - в понеделник излезе на сцената там, за да играе в “Пияните”. Хитовата постановка на Явор Гърдев по текст на Иван Вирипаев събира куп звезди като Луиза Григорова, Иван Бърнев, Пенко Господинов, Владимир Пенев, Бойко Кръстанов, Христо Пъдев и започна деветия си сезон в препълнената зала.

Самата Весела играе в МГТ “Зад канала” от 2012 г., още докато учи актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков. Същата година тя получава и първата си награда - “Аскеер” за “Изгряваща звезда”, за ролята си в “Нощна пеперуда” на Явор Гърдев, която играе в Народния театър.

Бабинова има и три статуетки “Икар”

- първата печели през март 2019 г. за поддържаща женска роля за участието си в “Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми”, а другите две са от миналата година. Тогава с първия си моноспектакъл “Пистолет в торнадо” бе отличена за водеща женска роля, както и с наградата на публиката за най-добро драматично представление.

Сега за работата по “Велика” признава, че минават през доста изпитания, преди представлението да бъде показано на сцена.

“За всички ни беше трудно, но и ужасно смешно, ненормално, уморително, но майко мила, колко изпълнено със смисъл и удоволствие”, казва актрисата.

Тя благодари на режисьора затова, че е “толкова смел в решенията и идеите си” и позволява на актьорите безразсъдно да излязат от личната си орбита много повече, отколкото им стиска.

“Време е за преврат!”, завършва разказа си Бабинова с много хумор, какъвто несъмнено ще блика и от превъплъщението ѝ като Екатерина II.

Премиерата на спектакъла е днес и утре, а след това - на 6 ноември, той ще бъде представен в Благоевград, където е в основната програма на Балканския театрален фестивал.

Актрисата като руската императрица на плаката за новия спектакъл СНИМКИ: МГТ "ЗАД КАНАЛА"
Актьорите по време на първите си репетиции на “Велика”

