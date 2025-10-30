Време е за преврат! Весела Бабинова става Екатерина II

"Велика" е първата премиера в обновения МГТ "Зад канала". Направен е по текста на Тони Макнамара, който и преди 18 г., и сега звучи съвсем актуално

Весела Бабинова в ролята на Екатерина Велика – такава, каквато не сте я виждали. С такава заявка Малък градски театър “Зад канала” обяви първата си премиера за новия сезон - на постановката “Велика”, в която младата и наистина талантлива Бабинова изпълнява главната роля.

“Минахме през твърде много перипетии, случки, инциденти, смяна на пространства, ремонти и какво ли още не, но факт е, че броени дни остават”, каза и самата Весела, когато показа за първи път със снимка в социалните мрежи колко неузнаваема е в новата си роля. И колко много прилича всъщност на портретите на Екатерина II, които могат лесно да се открият дори в интернет.

Всъщност основната идея на режисьора Стайко Мурджев е да представи руската императрица, чието управление продължава цели 34 години, не като традиционен “портрет от учебника”, а като интелигентна и амбициозна жена. Тя се бори да оцелее и да се наложи в свят, който се доминира от мъжката власт и глупост. А за да превърне историческата сатира в коментар за съвременността, спектакълът

използва пищни костюми и остър политически хумор

Така в него се преплитат сила, ум, страст и сатира.

Автор на пиесата е Тони Макнамара - австралийски драматург, сценарист и тв продуцент, който работи по холивудски шедьоври като “Фаворитката” и “Клети създания”. Тои е създател и на сериала “Велика”, който проследява именно живота на Екатерина II. Сатиричната поредица, която е далече от претенцията да отразява реалистично случилото се с руската императрица, имаше куп номинации за “Еми” и “Златен глобус”.

Текста, по който Макнамара прави сериала, а и на който стъпва новият спектакъл на МГТ “Зад канала”, драматургът пише преди 18 години, но е изключително адекватен на събитията в последно време, че даже е странно, както сама Бабинова разказа в социалните мрежи. А ролята си определя като сбъдната мечта - “толкова луда, нелогична и толкова безкрайно скъпа на сърцето ми”.

В спектакъла участват още Богдан Бухалов, Свежен Младенов, Александър Карасански, Христина Джурова, Стоян Младенов, Каталин Старейшинска, Леонид Йовчев, Георги Кацарски и Александър Кендеров.

Актьорите по време на първите си репетиции на “Велика”

Всички заедно започват репетициите на 24 март, като очакват премиерата да е през май. Но от началото на юни започва така дълго чаканото обновление, заради което театърът затваря чак до края на септември. Вратите му, а и салонът вече са отворени. С обновлението там се похвали дори столичният кмет Васил Терзиев.

“Знаете онова чувство, когато влезете на познато място, но то е по-хубаво, по-светло и по-топло отвсякога? Така ще се почувствате, когато прекрачите прага на Малък градски театър “Зад канала”.

След години, в които сградата имаше нужда от глътка въздух, днес я връщаме към живот – модерна, уютна и достойна за талантите, които играят на тази сцена, и за хората, които я обичат”, написа кметът във фейсбук и уточни какво се е променило в театралното пространство. Залата е с напълно обновена настилка, тавани и осветление, зрителите

сами ще усетят и подобрената

акустика, и ще могат да чуват всяка дума

и всеки нюанс от играта на актьорите, фоайето е освежено, но са запазени красивите детайли, които носят духа на театъра – парапетите и травертина по стените.

Впрочем Бабинова вече сама видя промяната - в понеделник излезе на сцената там, за да играе в “Пияните”. Хитовата постановка на Явор Гърдев по текст на Иван Вирипаев събира куп звезди като Луиза Григорова, Иван Бърнев, Пенко Господинов, Владимир Пенев, Бойко Кръстанов, Христо Пъдев и започна деветия си сезон в препълнената зала.

Самата Весела играе в МГТ “Зад канала” от 2012 г., още докато учи актьорско майсторство в НАТФИЗ в класа на проф. Пламен Марков. Същата година тя получава и първата си награда - “Аскеер” за “Изгряваща звезда”, за ролята си в “Нощна пеперуда” на Явор Гърдев, която играе в Народния театър.

Бабинова има и три статуетки “Икар”

- първата печели през март 2019 г. за поддържаща женска роля за участието си в “Поп-фолк хроники: Бели птици и куршуми”, а другите две са от миналата година. Тогава с първия си моноспектакъл “Пистолет в торнадо” бе отличена за водеща женска роля, както и с наградата на публиката за най-добро драматично представление.

Сега за работата по “Велика” признава, че минават през доста изпитания, преди представлението да бъде показано на сцена.

“За всички ни беше трудно, но и ужасно смешно, ненормално, уморително, но майко мила, колко изпълнено със смисъл и удоволствие”, казва актрисата.

Тя благодари на режисьора затова, че е “толкова смел в решенията и идеите си” и позволява на актьорите безразсъдно да излязат от личната си орбита много повече, отколкото им стиска.

“Време е за преврат!”, завършва разказа си Бабинова с много хумор, какъвто несъмнено ще блика и от превъплъщението ѝ като Екатерина II.

Премиерата на спектакъла е днес и утре, а след това - на 6 ноември, той ще бъде представен в Благоевград, където е в основната програма на Балканския театрален фестивал.