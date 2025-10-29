След 30 години Христо Кърджилов показва любовта си към графиката с изложба

След почти 30 години художникът Христо Кърджилов отново представя свои графики. Сам е признавал, че класическата графика е "неговото дълбоко преживяване по пътя на изкуството", но не е показвал на българската публика графични картини от 1997 г. насам.

След толкова години разположи самостоятелната си изложба "Отпечатани години" в галерия "Графикарт".

"Много се радвам, че имат интерес към тази изложба. И за мен беше изненада", казва художникът пред "24 часа". Поканата идва от собственика на галерията Людмил Георгиев, който дълго време го убеждавал да представи графичното му творчество, което според Кърджилов е почти забравено.

Последната му такава изложба е във Варна, а след това той тръгва в друга посока. Започва да рисува основно живопис. Но освен много изложби у нас и в чужбина, както и няколко големи награди на международни биеналета, Христо Кърджилов издава и книги. Вече има три сборника с разкази и два романа.

Избира да нарече новата си изложба "Отпечатани години" заради метафората. "Когато правих графики, цялото ми изобразително умение беше върху хартията и върху плочите, които изрязвах. По такъв начин искам да изразя, че тези години, които са свързани с моето изобразително умение, бяха безусловно положени върху хартията благодарение на плочите", разказва художникът.

С картините си той ще покаже на публиката годините на графичния си път, своята голяма любов към графиката, както и какво представлява техниката "суха игла". "Гравюрата е изкуство върху хартия. Много ми се иска да се приеме, че изкуството не е само гравюра, рисунка, а и акварел, акрил", казва Кърджилов.

Изложбата му може да бъде разгледана до 21 ноември.