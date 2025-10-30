Вази, пръстени и гривни, направени от патрони и снаряди, показват в Плевен войника в униформата на човек

Как изглежда войникът, когато не е на бойното поле, а е човек като всички останали със страхове, надежди и спомени за семейството си?

Една любопитна изложба, която показва личната история на бойците от 9-а пехотна Плевенска дивизия във войните за национално обединение (1912-1918), ще се превърне в постоянна експозиция на Регионалния исторически музей в Плевен. Наречена е "Войникът в униформата на човек" и ще бъде официално открита на 6 ноември във Второ изложбено фоайе на музея.

Тя проследява участието на дивизията в Балканските войни и в Първата световна война, като са представени и събитията, довели до тях - разпокъсването на България през 1878 г., Съединението, Сръбско-българската война, борбите на македонските и тракийските българи и изграждането на модерната българска армия. Така посетителят ще разбере причините за включването на страната ни във войните и подготовката на армията за международни конфликти. Войнишка каска сред експонатите в музея СНИМКА: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

Показани са още сраженията на дивизията и нейния боен път, маршрутите и ключовите моменти от историята. Особено внимание е отделено на Дойранската епопея и на героизма на българските войници. В центъра на експозицията са важните личности генерал Владимир Вазов и полковник Васил Шишков. Ген. Вазов, началник на дивизията, е представен чрез негови лични вещи, които са изключително редки. Историята на полк. Шишков, командир на 15-и морски полк, но родом от Плевен, е пресъздадена чрез конусовидна, изрисувана инсталация, за да се усетят напрежението и значението на спасяването на знамето на полка след септември 1918 г. Декори на картечно гнездо създават автентична атмосфера. СНИМКА: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

В залата посетителите преминават през тунел, пресъздаващ укритията, изградени от дивизията, по време на бомбардировките през Първата световна война, като звукови ефекти усилват усещането за реална фронтова обстановка. Декори на картечно гнездо допълнително създават автентична атмосфера, а в "дома на войника" посетителите могат да се поставят на мястото на бойците, да усетят мислите им за семейството и да се запознаят с писмата им до близките чрез мултимедийни прожекции. Част от изложбената зала СНИМКА: РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - ПЛЕВЕН

Изложбата включва и колекция от предмети, изработени от войниците от патрони, гилзи от снаряди, осколки и други материали, които войниците са събирали от бойното поле. Сред артефактите има вази, мастилници, пръстени и гривни. Впрочем част от предметите вече са дигитализирани чрез 3D анимации и могат да бъдат разгледани както на живо, така и виртуално. Музеят е спечелил и тази година проект на Националния фонд "Култура", с който ще дигитализира химна на 9-а дивизия. Той ще може да бъде чут в залата в изпълнение от духов оркестър и мъжки хор с напълно нов аранжимент.

Идеята за експозицията се ражда през март 2024 г., когато в музея се провежда Академия "Муза" - серия от обучителни семинари за експерти, които се интересуват от съвременното представяне на културното и историческото наследство. Амбицията е да бъде обновена зала 18, посветена на войните за национално обединение, в която са представени събитията от периода 1912-1918 г. Финансирането е осигурено от Фондация "Америка за България", а ремонтът се прави съвместно със студио "Сфера".

Преди обновяването залата е била бедна и силно идеологически натоварена до 1991 г., след което експозицията е премахната с намерението да се създаде временна изложба. Временното решение обаче остава в сила повече от тридесет години, като залата почти не се използва за нови събития.

Днес, вече напълно обновена, тя е само малка част от общата изложбена площ, която със своите 8000 кв. метра прави историческия музей в Плевен един от най-големите у нас.