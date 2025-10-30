Съвет от адвокат: псуването в спора е като да пресолиш манджата

Световен бестселър

показва кои са точните фрази,

които водят до забележителни

резултати в общуването

Нямах специално оборудване или студио с модерна камера, но имах пикап и телефон. Това ми беше достатъчно. Включих камерата на телефона в режим селфи и натиснах бутона за запис. На секундата реших, че клипът ще се казва “Как да спорим като адвокат – част 1” и че ще резюмирам изложението си в три лесни стъпки. Седнах на предната седалка в пикапа, обърнах телефона към себе си и започнах да обяснявам на хората как да задават кратки въпроси, как да запазват самообладание и че псуването по време на спор е като да пресолиш манджата.

Ето така Джеферсън Фишър разказва как е заснел първото си едва 47-секундно клипче в помощ на хората, които се притесняват да говорят. Изненадата е, че само час след като го пуска в мрежата, то е видяно от хиляди, а на следващия ден - от милиони. И авторът, който е адвокат, писател и лектор, започва да учи последователите си в интернет как да общуват, за да напише по-късно световния бестселър “Следващият разговор” (изд. “Хермес”).

Без значение с кого разговаряте, тази книга дава достъпни стратегии, които завинаги ще преобърнат начина ви на общуване. Джеферсън Фишър предлага рамката, с чиято помощ ще промените живота и отношенията си с околните, като подобрите следващия си разговор.

Фишър си е спечелил милиони последователи благодарение на кратки видеа, които учат хората как да разговарят повече и да спорят по-малко. Независимо дали става дума за разгорещен спор, разговор с непреклонен събеседник или за уверено отстояване на позиция, неговите практически съвети са помогнали на безброй хора да се справят в трудни ситуации. В тази книга авторът за пръв път систематизира стратегиите си за общуване в три части: кажи го с контрол; кажи го уверено; кажи го, за да се свържеш.

“Следващият разговор” дава точните фрази, които ще доведат до забележителни резултати във всяка ситуация – от професионалните срещи до семейните отношения. Всяка дума е от значение и ако контролирате начина, по който общувате всекидневно, ще повлияете положително на връзката ви с околните до края на живота ви.

Джеферсън Фишър има над 10 милиона последователи в социалните мрежи, сред които знаменитости и световни лидери, а правата за издаване на книгата му са продадени в 38 територии.

