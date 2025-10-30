Кой ще изиграе Дева Мария в продължението на “Страстите Христови” на Мел Гибсън

Историята ще проследи 24-те часа след разпятието на Исус и трите дни до възкресението

След повече от две десетилетия Мел Гибсън се завръща към темата, която го изстреля в центъра на световното внимание - историята на Христовите страдания и възкресението. Новият му проект, The Resurrection of the Christ (“Възкресението на Христос”), е директно продължение на “Страстите Христови” (2004) - филма, който спечели над 600 млн. долара и остана в историята като най-успешната независима продукция на всички времена.

Снимките вече започнаха в римското филмово студио “Чинечита”, но ще бъдат и в Матера (област Базиликата) и в Пулия. Това означава, че Италия отново предоставя естествените си декори за Светите земи. Както преди, и сега Гибсън събира международен актьорски състав. Финландецът Яакко Охтонен (“Последното кралство”) влиза в ролята на Исус, полякинята Кася Смутняк играе Дева Мария, италианецът Рикардо Скамарчо е Пилат Понтийски, а кубинката Мариела Гарига (“Мисията невъзможна. Пълна разплата”) заменя Моника Белучи като Мария Магдалена.

“Тя е за аборта, не може да играе Богородица” - с тези аргументи се разрази истинска политическо-религиозна буря в Полша по повод избора на Смутняк за ролята на Божията майка. Консервативни католически групи и представители на дясната партия “Право и справедливост” осъдиха остро решението на режисьора Мел Гибсън. Сайтът на националното полско радио първо съобщи: “Не е тайна, че Смутняк подкрепя публично правото на аборт и

неведнъж е критикувала

полските закони, смятайки

ги за заплаха за правата

на жените

“Според медии, близки до дясната партия, актриса, която защитава движението “Женска стачка”, не може да изобразява свещена фигура като Дева Мария. Представители на “Право и справедливост” са изпратили дори официално писмо до продуцентите на филма с протест.

В Полша абортът е разрешен само при опасност за живота на жената или след изнасилване и това е един от най-рестриктивните закони в Европа. Затова хиляди полякини търсят медицинска помощ в чужбина.

Родената в град Пила, в Западна Полша, Катаржина (Кася) Смутняк често е наричана от медиите “полската Моника Белучи” заради харизмата си на екрана. Кася Смутняк произлиза от семейство, свързано с авиацията - нейният баща е командир и бъдещ генерал от полските военновъздушни сили. Още като дете тя наследява неговата страст към летенето и на 16-годишна възраст получава лиценз за пилот. На 17 години участва в конкурс за красота в Полша, където печели второ място. Това ѝ отваря вратите към света на модата - работи като модел в Япония, САЩ, Великобритания и Италия, където се установява през 1998 г. Дебютира в киното през 2000 г. и през следващите години се превръща в едно от най-разпознаваемите лица на италианското кино. В личния си живот Смутняк преживява трагедия –- през 2003 г. се запознава с актьора Пиетро Тариконе, с когото има дъщеря, София (род. 2004 г.), но по-късно мъжът ѝ загива при полет с парашут. След смъртта му през 2010 г. тя създава фондация на негово име, която изгражда училище в Непал. От 2011 г. е във връзка с продуцента Доменико Прокачи, с когото имат син, Леоне. Двамата се женят през септември 2019 г.

Полиглот и космополит, Кася Смутняк говори свободно италиански, полски, английски и руски. Актрисата от години се изявява като активистка за правата на жените и не се страхува да заема ясни обществени позиции - факт, който сега се обръща срещу нея.

Според списание Variety всяка от двете части на “Възкресението на Христос” ще има бюджет от 100 млн. долара - безпрецедентно висока сума за независим филм. Първата част ще излезе на 26 март 2027 г., или на Разпети петък, а втората - 40 дни по-късно, на Възнесение Господне.

Историята ще проследи 24-те часа след разпятието и трите дни до възкресението. Според източници от продукцията ще има елементи на духовна битка - “борба между ангели и демони”.

Макар новият филм да се снима основно в Италия, България има специално място в историята на Мел Гибсън. В оригиналния “Страстите Христови” участваха няколко български актьори и каскадьори, част от международния екип, заснемал екстремните сцени на бичуването и разпятието.

Сред актьорите бе Христо Шопов, който изигра Пилат Понтийски - роля, донесла му световна популярност. В ролята на апостол Йоан пък се превъплъти покойният Христо Живков. Благодарение на тези участия името на България остана завинаги свързано с тази знакова продукция.

В интервю за подкаста на американския комик и тв водещ Джо Роугън Гибсън призна, че е работил върху сегашния сценарий повече от 7 години заедно с брат си Донал и със сценариста на “Смело сърце” Рандъл Уолъс.

“Възкресението е сърцето

на християнската вяра

- мистерия, която искахме да изразим чрез история, изкупление и теология”, казва режисьорът. Гибсън, който е израснал в католическо семейство, твърди, че за него филмът е и личен духовен акт. “Аз вярвам, че възкресението на Христос е реално събитие. Апостолите умряха, защото не искаха да се отрекат от вярата си. Никой не умира за лъжа.”

Според експертите “Възкресението на Христос” се очертава не само като мащабен филмов проект, а и като културен и морален тест за времето, в което живеем. Гибсън отново поставя на масата вечния спор между вярата и свободата, традицията и прогреса, изкуството и идеологията.