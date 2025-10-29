ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия прие най-голямото увеличение на минимална...

Книжните дни на “Хермес” - от 29.10. до 2.11. с намаления до 70%

За всички, които искат да изберат коледни подаръци, да попълнят книжните си колекции или да си подарят нова книга от любим автор, издателска къща “Хермес” подготвя Book Days с отстъпки до 70%!

От 29 октомври до 2 ноември на www.hermesbooks.bg и в книжарници “Хермес” може да закупите избрани заглавия със 70% и 50% отстъпка. Всички останали книги на издателството ще бъдат с 30% отстъпка.

През тези дни намалението ще бъде активно в електронната книжарница. За да се възползвате от отстъпката в книжарници “Хермес”, е необходимо да представите промоционален талон. Такъв ще получите на място в книжарницата.

