Кой напълни басейна за плуване с пастърва

15 весели истории, 15 случая за разследване, 15 виновници. Кой за малко не удави Анри? Кой е ровил в шкафчетата в съблекалнята? Кой напълни басейна за плуване с пъстърва? Прочети разказите, използвай уликите и открий кой е виновникът във всяка история. Затваряй едно по едно прозорчетата на корицата на героите, които не отговарят на описанието на заподозрения. Накрая ще остане само един – той е виновникът! "Кой е виновникът? В басейна" е втора част от поредицата на издателство "Миранда" с интерактивни книги игри с капачета. Повече може да видите в онлайн книжарницата ни - www.miranda.bg

