Михаела Филева става майка в нов BG мюзикъл

Михаела Филева влиза в ролята на майка, но не в живота все още, а в нов BG мюзикъл. Талантливата певица ще бъде главната героиня в “Тайната на музиката”. Но нейното участие не е само под светлините на прожекторите на сцената, тя е автор на текстовете на песните в този спектакъл. Премиерата на мюзикъла ще бъде на 18 ноември в зала 1 на НДК.

Героинята на Филева - Ана, е момиче на прехода, което жертва мечтите си, любовта и връзката със семейството си, за да напусне България и да търси по-добър живот за своята дъщеря - Ема. Години по-късно тя се връща в родния си град, където миналото ѝ е останало в едно неизпратено писмо до баща ѝ. В ролята на момиченцето Ема ще влезе Ева Ралякова, а Владимир Зомбори ще бъде в образа на Даскала.

