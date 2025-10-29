Български рози от Петър Стоянов за Силви Вартан

Световната звезда е у нас за кинофестивала “Синелибри”. Двамата се видяха във френското посолство

Президентът Петър Стоянов (1997-2002) поднесе огромен букет от български рози на световната звезда Силви Вартан. Двамата се срещнаха във френското посолство в сряда, където Силви бе придружена от съпруга си Тони Скоти.

Президентът е отколешен приятел на обичаната певица, но именно сега обясни пред “24 часа” защо има специално отношение към нея.

“Силви Вартан е не само голяма френска и световна звезда. За нас, българите, тя има друго значение и то се видя, когато за първи път посети родината след демократичните промени. Тогава обедини народа, както никой не го беше обединявал преди това - когато запя “Облаче ле бяло”, не само хората в залата, цяла България се просълзи.

Имам много специално отношение към Силви, защото тя и досега навсякъде твърди: “Аз съм българка”. Макар че във вените ѝ не тече само българска кръв, макар че напуска България в най-ранна възраст заедно със семейството си заради комунистическия режим, тя продължава да казва “ние, българите” и да говори най-добри неща за България. Това е удивително особено на фона на някои нашенци, които след 30 години пребиваване в Германия или Швеция говорят: “у нас там” за новите си родини, а “вие тук” за България.

Всички трябва да се преклоним пред Силви Вартан, защото тя ни дава това самочувствие, което толкова много ни липсва като българи.”

Впрочем така приятелско е и отношението на Силви Вартан към българския президент. За неговия 70-годишен юбилей на 25 май 2022 г., отпразнуван заедно с десетки български интелектуалци, певци и актьори, тя му праща поздравително писмо:

“Пиша това писмо до Вас на рождения Ви ден с огромно чувство на гордост и уважение към всичките Ви постижения.

Вие сте обичан и уважаван от артистичната общност и приносът Ви за бъдещето и благоденствието на българския народ буди възхищение у всички.

Благодаря за приятелството и приемете моите най-добри пожелания още много години да празнувате рождения си ден!”.

Звездата на френската песен пристигна тези дни у нас за кинофестивала “Синелибри”. Срещата със Силви Вартан в посолството бе организирана вчера от френската посланичка Н.Пр. Мари Дюмулен.

