Със суперкомпютър и ново поколение AI учени сбъдват мечтите на Леонардо да Винчи и Айнщайн

Топспециалисти от Европа и България разказват защо изграждат умните машини на бъдещето, които ще оформят осъзнаващия се изкуствен интелект в науката, премиерата на книгата е днес

Книгата "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" на Петя Минкова е първото журналистическо изследване как се заражда идеята за изкуствения интелект и каква е крайната цел на учените, които оформят бъдещия осъзнаващ се AI.

Книгата съдържа интервюта и разкази от първо лице на специалистите, създали най-мощните суперкомпютри на Европа, единствения, поставен под номер 4 в света - JUPITER, интеграцията му с квантовия компютър и надграждането с бъдещия невроморфен суперкомпютър, вдъхновен от човешкия мозък.

В JUPITER има и ярка българска следа, тъй като основният му клъстер е точно копие на българския Discoverer, чийто създател е проф. Стоян Марков. Проф. Стоян Марков бе сред малцината поканени на откриването на JUPITER от 26-те суперкомпютърни центрове в ЕС. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ Защо Европа инвестира във все по-мощни суперкомпютри? Причината е, че научната общност, описана в книгата "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация", за първи път в историята има шанс да сбъдне мечтите на Леонардо да Винчи и Алберт Айнщайн.

Първият през целия си живот е имал мисия - да подреди старателно събраните знания, да ги надгради и да ги завещае на следващите поколения. На смъртния си одър той разочарован промълвява: "Не успях да събера цялото знание на едно място". Айнщайн пък непрекъснато се притеснявал, че времето няма да му стигне да прочете всички ценни книги от библиотеката си. Искал да натрупа още и още знания, за да може в центрофугата на гениалния си мозък да прозре каква е Новата физика отвъд Теорията на относителността. Сега мечтата на Леонардо да Винчи и Айнщайн не само че може да се сбъдне, а много скоро знанията няма да имат предел. Проф. Томас Липерт е убеден, че европейският суперкомпютър JUPITER в Юлих ще “приюти” най-напредналия изкуствен интелект. СНИМКА: СУПЕРКОМПЮТЪРНИЯ ЦЕНТЪР В ЮЛИХ

Проследена е и историята на България, която израства от "Страна на доматите" до първата държава в соцлагера, произвеждаща по 60 хил. персонални компютъра годишно, и четвъртата в света със свой суперкомпютър. Днес трудно можем да си представим как през 80-те е постигнат подобен пробив, защото по същото време СССР поставя приоритетна задача пред своите учени да създадат суперкомпютър. В проекта са инвестирани огромни средства, обединени са усилията на редица съветски университети и научни институции, но крайният резултат е машината "Елбрус" - и тъй като тя е необясним провал от гледна точка на усилията и инвестициите, от яд учените в Русия я наричат "Тиквата".

За разлика от него, нашите машини са интегрирани в най-големите космически проекти. Днес този научен капацитет е съхранен и българският почерк отново блести в четвъртия по мощност суперкомпютър на планетата. Защо в момента сме в процес на преход, подобен на Просвещението, когато знанията стават достъпни за всички, и какви ще са ползите за обикновените хора и учените от суперкомпютрите с безпрецедентна мощ, ще научите на 30 октомври от 18 ч.

Книгата, която излиза с логото на издателство "Труд", ще бъде представена от проф. Стоян Марков и автора Петя Минкова в Националния дом на науката и техниката в София, ул. "Раковски" 108, етаж 2.

Проф. д.т.н. Стоян Марков от 2010 г. до днес участва в проектирането и изграждането на едни от най-мощните европейски суперкомпютри. Той създаде българските Avitohol и Discoverer.

За автора

Петя Минкова

Петя Минкова е журналист с 30-годишен стаж. До момента има издадени три книги, последната от които е "Хиперсъзнание" в съавторство с психолога Моника Балаян.

От 2012 до 2023 г. е зам. главен редактор на вестник "168 часа", след което той се трансформира в специалния проект "24 часа - 168 истории". От 2018 г. е зам. главен редактор на научнопопулярното списание "Космос". За да подготви статиите си, е работила с едни от най-изявените учени в Европа и САЩ, сред които най-цитираният в света физик проф. Джон Елис, с директора на Суперкомпютърния център в Юлих и един от създателите на най-мощния европейски суперкомпютър JUPITER и на квантовия компютър проф. Томас Липерт; с научния ръководител на европейския Human Brain Project проф. Катрин Амунтс; с десетки учени от ЦЕРН и др.