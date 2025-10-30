ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Със 700 хил. лв. Пловдив превръща поляна с бабуни ...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21608796 www.24chasa.bg

Наградите "Златен век" ще бъдат връчени днес

1036
Наградите "Златен век" на Министерството на културата ще бъдат връчени днес. Снимка: Министерството на културата

Министърът на културата Мариан Бачев ще връчи днес наградите "Златен век" на Министерството на културата, съобщиха от ведомството. Те се присъждат по случай Деня на народните будители - 1 ноември, пише БТА.

Церемония ще се състои в галерия „Средец“ в Министерството на културата.

Отличията на Министерството на културата ще получат 36 изтъкнати творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата, за техния принос в развитието на българската култура и духовност, се казва в разпространено прессъобщение.

Повече от 40 изявени творци получиха традиционните награди по случай 24 май - „Златен век“, от министъра на културата Мариан Бачев. Церемонията се състоя на 21 май т.г. в Балната зала на Националната галерия - „Двореца“. 

Наградите "Златен век" на Министерството на културата ще бъдат връчени днес. Снимка: Министерството на културата

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)