Големият Египетски музей официално отваря врати, показват близо 100 000 артефакти (Снимки)

20 години след началото на строежа му, на 1 ноември предстои да бъде открит Големият Египетски музей в Кайро.

За първи път заедно ще бъдат показани 5000 артефакти, а над 250 артисти от 79 държави ще изнесат грандиозен спектакъл.

Площта му е половин милион квадратни метра, а вътре са изложени близо 100 000 артефакти, някои от тях за първи път, каза пред БНТ посланикът на Египет у нас Н.Пр. Надер Саад.

В музея ще има 7000 квадратни метра, посветени на Тутанкамон.

Музеят се намира близо до пирамидите и площта му се равнява на 70 футболни игрища. Главният вход е с формата на пирамида, направена от стъкло. Големият Египетски музей Снимка: 24 часа Големият Египетски музей Снимка: 24 часа Големият Египетски музей Снимка: 24 часа Обелискът на площада в двора на музея Снимка: 24 часа

Основните галерии са разделени на тематични секции. На входа на музея посреща внушителна 11-метрова статуя на фараона Рамзес II. Статуята на Рамзес II във фоайето на Големия египетски музей в Кайро Снимка: 24 часа Гледка към пирамидите от Големия Египетски музей Снимка: 24 часа Една от залите в Големия Египетски музей Снимка: 24 часа Статуи на богинята Секмет, изложени в Големия Египетски музей Снимка: 24 часа

Официалното откриване на музея беше отлагано няколко пъти през годините. От октомври 2024 г. музеят е частично отворен за посетители.

На откриването на 1 ноември се очаква великолепно шествие с факли, по време на което известните находки от гробницата на Тутанкамон ще бъдат пренесени от стария музей на площад Тахрир в Кайро до новия музей.