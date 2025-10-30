ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Големият Египетски музей официално отваря врати, показват близо 100 000 артефакти (Снимки)

Големият Египетски музей Снимка: 24 часа

20 години след началото на строежа му, на 1 ноември предстои да бъде открит Големият Египетски музей в Кайро. 

За първи път заедно ще бъдат показани 5000 артефакти, а над 250 артисти от 79 държави ще изнесат грандиозен спектакъл.

Площта му е половин милион квадратни метра, а вътре са изложени близо 100 000 артефакти, някои от тях за първи път, каза пред БНТ посланикът на Египет у нас Н.Пр. Надер Саад. 

В музея ще има 7000 квадратни метра, посветени на Тутанкамон. 

Музеят се намира близо до пирамидите и площта му се равнява на 70 футболни игрища. Главният вход е с формата на пирамида, направена от стъкло. 

Големият Египетски музей
Големият Египетски музей Снимка: 24 часа
Големият Египетски музей
Големият Египетски музей Снимка: 24 часа
Големият Египетски музей
Големият Египетски музей Снимка: 24 часа
Обелискът на площада в двора на музея
Обелискът на площада в двора на музея Снимка: 24 часа

Основните галерии са разделени на тематични секции. На входа на музея посреща внушителна 11-метрова статуя на фараона Рамзес II. 

Статуята на Рамзес II във фоайето на Големия египетски музей в Кайро
Статуята на Рамзес II във фоайето на Големия египетски музей в Кайро Снимка: 24 часа
Гледка към пирамидите от Големия Египетски музей
Гледка към пирамидите от Големия Египетски музей Снимка: 24 часа
Една от залите в Големия Египетски музей
Една от залите в Големия Египетски музей Снимка: 24 часа
Статуи на богинята Секмет, изложени в Големия Египетски музей
Статуи на богинята Секмет, изложени в Големия Египетски музей Снимка: 24 часа
 

Официалното откриване на музея беше отлагано няколко пъти през годините. От октомври 2024 г. музеят е частично отворен за посетители. 

На откриването на 1 ноември се очаква великолепно шествие с факли, по време на което известните находки от гробницата на Тутанкамон ще бъдат пренесени от стария музей на площад Тахрир в Кайро до новия музей.

