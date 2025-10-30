Големият Египетски музей официално отваря врати, показват близо 100 000 артефакти (Снимки)

20 години след началото на строежа му, на 1 ноември предстои да бъде открит Големият Египетски музей в Кайро.
За първи път заедно ще бъдат показани 5000 артефакти, а над 250 артисти от 79 държави ще изнесат грандиозен спектакъл.
Площта му е половин милион квадратни метра, а вътре са изложени близо 100 000 артефакти, някои от тях за първи път, каза пред БНТ посланикът на Египет у нас Н.Пр. Надер Саад.
В музея ще има 7000 квадратни метра, посветени на Тутанкамон.
Музеят се намира близо до пирамидите и площта му се равнява на 70 футболни игрища. Главният вход е с формата на пирамида, направена от стъкло.
Основните галерии са разделени на тематични секции. На входа на музея посреща внушителна 11-метрова статуя на фараона Рамзес II.
Официалното откриване на музея беше отлагано няколко пъти през годините. От октомври 2024 г. музеят е частично отворен за посетители.
На откриването на 1 ноември се очаква великолепно шествие с факли, по време на което известните находки от гробницата на Тутанкамон ще бъдат пренесени от стария музей на площад Тахрир в Кайро до новия музей.