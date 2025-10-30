ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Главният архитект на София спря строителството на ...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21610393 www.24chasa.bg

Поставят Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев в центъра на град Левски (снимки)

Дима Максимова

[email protected]

520
"Земляци" ще бъде открита в Левски на 6 ноември Снимки: Фейсбук страница на Любка Александрова

 Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев разговарят в центъра на родния им град Левски. Парцалев е в обичайна поза - приседнал и преметнал крак върху крак, както го помнят поколения българи. Вачков е подпрян на пейката зад него, с небрежно запретнати ръкави на ризата. Двамата са обърнали лица към Дончо. С ръка в джоба и ораторски жест писателят сякаш споделя поредния вълнуващ сюжет. Снимки на скулптурната композиция "Земляци", която до дни ще бъде монтирана в града показаха за пръв път във фейсбук известният търновски автор Борис Борисов и кметът на Левски Любка Александрова.

"Дойде моментът да открехнем завесата и да ви покажа нашите "Земляци" в готов вид /преди патиниране/ в леярната. Съвсем скоро очакваме прекрасната скулптурна композиция на Георги Парцалев, Григор Вачков и Дончо Цончев в Левски и започнахме подготовка за официално откриване. Планираме да е на 06.11./четвъртък/, като ще обявим допълнително програмата за деня", написа в социалната мрежа Александрова. Кметицата определи  проекта за паметника като най-значимата кауза на левчелии за последните години.

Вече е определено и мястото в центъра на гр. Левски, където ще бъде поставена композицията. Основата също е одобрена и в понеделник фигурите ще бъдат транспортирани, за да започне монтажът. "Мястото е просторно и слънчево и точно в сърцето на Левски", допълва кметицата.

Скулптурната композиция „Земляци" ще се превърне в нов културен символ на град Левски, съчетавайки изкуството, паметта и обичта към родния край.

"Земляци" ще бъде открита в Левски на 6 ноември Снимки: Фейсбук страница на Любка Александрова
Георги Парцалев
Григор Вачков
Дончо Цончев
"Земляци" ще бъде открита в Левски на 6 ноември Снимки: Фейсбук страница на Любка Александрова
Георги Парцалев
Григор Вачков
Дончо Цончев
"Земляци" ще бъде открита в Левски на 6 ноември Снимки: Фейсбук страница на Любка Александрова
Георги Парцалев
Григор Вачков
Дончо Цончев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание