Постановката на „Риголето" на Пламен Карталов – 20 години на сцената на Софийската опера

На 7 и 9 ноември Даниел Орен се завръща в Софийската опера, за да дирижира „Риголето" от Джузепе Верди. Постановката е на Пламен Карталов. За двайсетте години от премиерата на наша сцена в централните роли са участвали много известни български певци, както и гости от чужбина. За двата спектакъла са покани световнопризнати изпълнители – баритонът Амартувшин Енхбат, сопранът Федерика Гуида и тенорът Щефан Поп.

Солистите

Амартувшин Енхбат, един от най-търсените баритони днес, ще направи своя дебют в София в „Риголето". Той е хвален за своя „пищно наситен, тъмен, кадифен и огромен глас". Изявява се на най-големи оперни сцени като Миланската Скала, Виенската държавна опера, Кралската опера в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, Баварската държавна опера, Държавната опера „Унтер ден Линден" и „Дойче Опер" в Берлин, Римската опера, Арена ди Верона и др.

С Риголето Енхбат осъществи пробив в кариерата си, дебютирайки под палката на Нело Санти в театър „Сан Карло" в Неапол. Това е роля, която вече е емблематична за него.

През това лято той имаше сензационен успех на фестивала „Арена ди Верона" в спектакли на „Набуко", „Травиата", „Аида" и „Риголето". Новият сезон за Енхбат започна с „Риголето" първо в Сан Франциско, а след това в Миланската Скала. Предстоят му още „Набуко" в Бон и „Аида" в Парижката опера. Веднага след това той пристига в София за „Риголето" на 7 и 9 ноември. До края на годината ще участва в „Ернани" във Верона и „Набуко" в Салерно продукция на Пламен Карталов с диригент Даниел Орен.

Джилда ще бъде младото италианско сопрано Федерика Гуида, която също ще бъде за първи път на наша сцена. През 2021 г. тя дебютира в Миланската Скала като Деспина в „Така правят всички жени" от Моцарт, както и като Джилда в „Риголето" в „Театро Антико" в Таормина, заедно с Щефан Поп и Лео Нучи, който е и режисьор на продукцията, под диригентството на Пласидо Доминго. В следващите сезони кариерата й продължава с голям успех на сцените в Буенос Айрес, Торино, Палермо, Кьолн, Виена.

Румънският тенор Щефан Поп е добре познат на нашата публика след триумфалните му участия в „Реквием" от Верди и двата спектакъла на „Тоска" от Пучини, с които беше открит сезонът тази година.

В спектаклите на „Риголето" на 7 и 9 ноември участват Светозар Рангелов, Александрина Стоянова-Андреева, Димитър Станчев, Ангел Христов, Атанас Младенов, Ангел Антонов, Силвана Пръвчева, Александър Георгиев, Мария Радоева, оркестър и хор на Софийската опера, диригент на хора Виолета Димитрова.

История на постановката

Премиерата на настоящата постановка на „Риголето" е на 18 февруари 2005 г., под патронажа на Н. пр. г-н Коичиро Фукуи, извънреден и пълномощен посланик на Япония в България. През октомври същата година с тази продукция Софийската опера е поканена на третото си гостуване в Япония.

Отзиви за „Риголето"

„Режисьорът Пламен Карталов остава верен на Верди, но търси своята реплика към нашето днес. Той залага на „разголването" на характерите на героите, потапя ги в океан от страсти, събира експресивно човешки драми, за да ги отчужди на финала. Заедно със сценографа и художничката на костюмите той поставя зрителя в епохата на Ренесанса, но с ярки препратки към нашето време. Освободеният от средновековните догми човек е обладан от страстта да живее, да се люби и забавлява без задръжки. Човешките емоции и чувства са на показ..." написа Магдалена Манолова.

„Работата по визуализацията на сценичното действие започна всред коренно различна сценична постановка, където мащабността на реализацията се родее с камерната детайлна фрагментност да разкрие всички идейно-философски постулати, дремещи в драмата на Юго и партитурата на Верди. В резултат се появи нов продукт, ново „явление", нов прочит на безсмъртната гениална творба на Верди, където е постигнато единството на сценичната среда, драматичната игра, облечена в музика, до единна сплав на въздействие над зрителската аудитория. Представление, в което действието следва почти кинематографично развитие и динамика на осъществяването на замисъла на режисьора... Впечатлението е – цялостно звучащ и действен спектакъл, решен според съвременната стилистика на оперния жанр.", допълва Божидар Гатев.

„Риголето" е спектакъл с ясна концепция – режисьорска, сценографска, изпълнителска. Основният постановъчен принцип е: бягство от баналната оперна бутафорност. Внушенията се постигат чрез детайлите, кинематографичния подход, елементи от театъра на сенките, смени в осветлението... Карталов успява да разиграе певците, изважда на показ едновременно и актьорските им умения.", отбелязва Августа Манолева.