Дженифър Лорънс разкри пола на второто си дете шест месеца след раждането

Дженифър Лорънс разкри пола на второто си дете, докато говори открито за битката си с тревожността след раждането по-рано тази година.

35-годишната актриса посрещна второто си бебе, сега на повече от шест месеца, през март със съпруга си, 41-годишния директор на художествена галерия Кук Марони.

Докато говореше за новия си филм, филмовата адаптация на романа на Ариана Харвич "Умирай, любов моя", продуцирана от Мартин Скорсезе, тя разкри, че е посрещнала втори син - чието име се спекулира, че е Луи.

Вече като майка на две момчета, тя разказа открито за продължаващата си следродилна депресия, откакто роди малкото си момче преди половин година.

Тя каза, че с раждането на първото си дете Сай през февруари 2022 г. "не е имала наистина лошо следродилно време", пише дир.бг.

Не такава е била ситуацията с второто й момче, като каза в интервю пред The ​​New Yorker: "Имах по-лошо следродилно преживяване с второто си дете, но първия път единственото нещо, с което бях във война, беше останалият свят."

"Просто си мислех, че всеки път, когато спи, е мъртъв", каза носителката на "Оскар". "Мислех, че плаче, защото не харесва живота си, нито мен, нито семейството си. Мислех си, че правя всичко погрешно и че ще съсипя децата си."

Лорънс каза, че ѝ е предписано Zurzuvae, наскоро разработено лекарство, за да ѝ помогне с тревожността след раждането.

По време на същото интервю звездата говори за дългогодишната си борба с тревожността. "Чувствам се сякаш съм водена от тревожност", сподели тя в един момент. "Когато бях дете, успокоявах тревожността си, като се опитвах да бъда добра, да правя правилните неща, за да не разстроя Бог или родителите си."