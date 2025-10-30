Разследват принц Андрю за сексуално насилие, корупция и злоупотреба с власт

Принц Андрю е разследван по обвинения в сексуално насилие, корупция и злоупотреба с власт.

Кампанията „Република" заяви, че е наела адвокати да разследват херцога на Йорк и, ако е необходимо, да пристъпят към съдебен процес.

Организацията, член на която се смята, че е бил мъжът, прекъснал крал Чарлз по време на посещението му в катедралата в Личфийлд по-рано тази седмица, заяви, че досегашната реакцията на обвиненията срещу херцога е "слаба и неадекватна", пише "Дейли мейл".

През последните няколко седмици Андрю е широко обсъждан в световните и британските медии заради връзките си с педофила Джефри Епстийн. Скандалът покрай него беше възобновен с излизането на мемоарите на Вирджиния Джуфре.

В книгата, публикувана след смъртта на Джуфре през април тази година, тя разказва, че е била секс робина на Епстийн и през това време е правила секс с принц Андрю. По това време Джуфре е била на 17 години.

Имейл от 2011 г. сочи, че Андрю е наредил на свой бодигард, част от елитна група към полицията в Лондон, да разследва Джуфре, като му е предоставил нейната дата на раждане и поверителния ѝ социално-осигурителен номер.

Разразилият се скандал накара Андрю да се откаже от титлата си херцог на Йорк, а по-късно двамата с бившата му съпруга Сара Фъргюсън се съгласиха да напуснат имението Royal Lodge, за което бяха упрекнати, че не плащат наем.

Досега принц Андрю отрича всички обвинения. Според главният изпълнителен директор на "Република" Греъм Смит е скандално, че кралското семейство не взима мерки за това "унищожително обвинение".

"Много хора вярват, че за кралските особи не важи законът. Мисля че има достатъчно доказателства, за да има разследване, но политиците и властите предпочитат да гледат встрани", каза още Смит.

През януари 2024 г. лондонската полиция заяви, че няма да започне разследване по обвиненията срещу херцога на Йорк, но ще следи за всяка "нова и релевантна" информация.