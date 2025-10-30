Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци с наградата "Златен век"

Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци от различни области на изкуствата за техния принос в развитието на българската култура и духовност с награда "Златен век" по случай Деня на народните будители - 1 ноември. Церемонията се състоя в галерия "Средец" на Министерството на културата.

Винаги съм смятал, че културата, образованието и науката вървят заедно в изграждането на една нация, каза за БТА министърът на културата Мариан Бачев, който връчи отличията. „Неслучайно от много години работя с деца, защото знам, че в образованието на тези деца, когато им посееш зрънцето на любовта към изкуството и към това да уплътняват свободното си време по разумен начин, се крие пътят към изграждането на смислени хора, които имат друг поглед върху живота си. Те са облагодетелствани, защото имат сетивата за добавената стойност, която получават от културата. От изключителна важност е една нация да върви напред – и това не са клишета или празни приказки, защото през годините е доказано, че има огромно значение", каза още културният министър.

За изключителен принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство „Златен век" - огърлие и грамота получиха директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова.

За значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство „Златен век" - звезда и грамота получиха арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателят и публицист Весела Люцканова Иванова и писателката Здравка Евтимова.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство „Златен век" - печат на Цар Симеон Велики - златен, грамота и парична награда получиха генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев, филмовият режисьор Владимир Краев, сценаристът проф. д-р Марин Дамянов, режисьорът и сценарист Пантелей Цанков, дългогодишният директор на „Държавен куклен театър" - Бургас Христина Арсенова-Андреева, журналистът и кинодраматург Зелма Алмалех, актрисата Янина Кашева, инж. Ангел Ангелов, изследователят и автор Неда Антонова и основателят на „Двора на Кирилицата" в Плиска - Карен Алексанян.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство „Златен век" - печат на Цар Симеон Велики - сребърен, грамота и парична награда са отличени режисьорът, художник и аниматор Велислав Казаков, режисьорът Камен Калев, сценаристът доц. д-р Невелина Попова, заместник-директорът на Регионална народна библиотека „П.Р.Славейков" - Велико Търново д-р Иван Ангелов, сценаристът, режисьор и бивш ректор на НАТФИЗ проф. Любомир Халачев и авторът на сборници с разкази и новели Христо Славов.

С плакет „Принос в развитие на културата" и грамота за значим принос в развитието и популяризирането на българските култура и изкуство получиха директорът на Националния археологически институт с музей при БАН доц. д-р Христо Попов, ръководителят на школа за класически и модерен танц Вероника Братанова-Димитрова, продуцентът и художник Весела Данчева-Богданова, писателката и поетеса Мария Пеева, Ансамбъл да народни песни „Китна Тракия" при НЧ „Тракия 2008" гр. Хасково, авторът на сборници с разкази и новели проф. Банко Банков, чл.-кор. проф. Владко Панайотов, поетът и журналист Венко Евтимов, поетесата Маргарита Петкова, филологът доц. Петър Хаджинаков и писателката и белетрист Албена Фурнаджиева.

На церемонията присъстваха също заместник- министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов.

На въпрос от БТА защо подобни награждавания са важни за културното развитие на България, министър Бачев отговори: „След освободителните войни първото нещо, към което хората се насочват, е да строят училища и читалища – една изключителна форма на културни и образователни средища, защото са разбирали и проумявали значимостта на културата. Щастлив съм да бъда част от екипа на Министерството на културата, в което продължаваме да вярваме, че културата е от изключителна важност за добруването и смисъла на човешкия живот", каза той.

В навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, културният министър призова родителите „да се обърнат към себе си, да обърнат време на децата си, да ги заведат на изложба, на театър, на музикален концерт, да им почетат малко книжки вечер заедно – извън дигиталната активност, която учениците и по-малките деца имат сега."

„Нека общуват малко повече, за да могат чрез това общуване да създадат смисъл за един по-добър живот – за себе си и за децата си", допълни той.