Mариан Бачев: Съвременните будители са онези, които могат да ни сплотят и вдъхновят да вървим напред заедно

„Денят на народните будители е празник на познанието, вярата и духа български – онзи дух, който е извисил нацията ни сред великите народи, творци на световното културно наследство. Вярвам, че хората на културата, науката, изкуството и образованието - съвременните будители - са тези, които могат да ни „споят" в едно цяло, да ни напомнят кои сме и какво можем, когато действаме с общи усилия и с вяра в доброто". Това каза министърът на културата Мариан Бачев по време на церемонията по връчване на годишните награди на Министерството на културата „Златен век", посветени на 1 ноември, съобщиха от министерството.

Министърът поздрави творците, учените и културните дейци, отличени за своя принос към българската духовност. Сред официалните гости на церемонията бяха заместник- министрите на културата доц. д-р Тодор Чобанов и Георги Султанов, а зам.-министър Ашот Казарян не присъстваше, тъй като е в Одеса за отбелязването на Деня на бесарабските българи.

Той подчерта, че именно в днешните сложни времена българите имаме необходимост да си припомним силата на традицията, на знанието и на творческия устрем, които ни помагат да устояваме във времето.

Той припомни, че празникът Ден на народните будители е създаден по инициатива на министъра на просвещението Стоян Омарчевски, поставил основите на модерното образование и културното законодателство в България.

„1 ноември „се ражда" след тежки времена – години на духовна разруха. И тогава нашите предци избират да се вгледат в светлите примери - в онези, които с мисъл и слово връщат вярата на българите. Днес ние правим същото - вглеждаме се във вас, техните достойни наследници", допълни министър Бачев.

В края на словото си той благодари на отличените и на всички дейци на културата, изкуството и науката - за каузата им да пазят и развиват духовното богатство на България: „Носителите на отличието „Златен век" имат велика мисия – да пазят, развиват и предават нататък духовното богатство на България. Носете това отличие с гордост, чест и отговорност - като символ на признание, на вяра и на благодарност".

Ето и списък на наградените:

С награда на Министерството на културата за изключителен принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители „Златен век" – огърлие и грамота са отличени:

Проф. Николай Ненов – директор на Регионален исторически музей – Русе; той е отличен и за достойното представяне на страната ни в рамките на световната организация ЮНЕСКО.

Руси Чанев – обичан актьор, адаптирал романа на Иван Вазов „Под игото" за българчетата по света.

Йорданка Христова – емблематична фигура на българската естрада, с над шест десетилетия на сцената, чийто глас и харизма носят духа на България по света; наградена за своя безспорен принос към българската култура и за утвърждаването на националното ни изкуство на международната сцена.

С награда на Министерство на културата за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век" – звезда и грамота са наградени:

Арх. Стефан Стайнов – водещ български архитект, известен със своя принос към развитието на пространственото планиране и урбанизма. Тази година той навърши достолепните 90 години.

Проф. Иван Дреников – пианист с международен авторитет, добре познат на публиката в Европа и света. През месец декември проф. Дреников ще отбележи своята 80-годишнина.

Бойко Неделчев – утвърден български балетен артист и педагог, работил с таланти от няколко поколения, бил е на ръководни длъжности във водещи културни институти, а също така е работил и в Министерството на културата.

Веселина Кацарова – световно призната оперна певица, посланик на българското оперно изкуство по света. Артистичен директор на Държавна опера – Стара Загора. Тя е носителка на най-престижните световни музикални награди, към които добавя и „Златен век" – звезда.

Весела Люцканова Иванова – писател, публицист, издател и редактор с множество отличия, включително и от Министерството на културата. Тази година празнува своята 90-годишнина.

Здравка Евтимова – изтъкната българска писателка и преводач, чиито кратки разкази са публикувани в десетки страни по света и я утвърждават като един от най-ярките представители на съвременната българска литература. Носителка на множество национални и международни отличия, сред които наградата „Христо Г. Данов" за цялостен принос към българската духовност. Нейният разказ „Твоят ред е" е сред десетте наградени творби в световния конкурс „Утопия 2005" във Франция, а други нейни произведения са включени в учебници по английски език в Дания. През 2021 г. е избрана за любим български автор в националното гласуване на Българската национална телевизия – признание за нейната сила да вдъхновява и обединява чрез словото.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век" – печат на Цар Симеон Велики – златен и грамота са наградени:

Владимир Краев – филмов режисьор, реализирал редица игрални и документални филми, отличавани на международни форуми. Тази година чества 80-ия си юбилей.

Проф. д-р Марин Дамянов – сценарист, редактор, писател и педагог. Новите кино драматурзи се учат от него, а филмите му са спечелили награди на множество национални и международни кино форуми.

Пантелей Цанков – режисьор и сценарист на документални филми. Документалните му филми са отличавани многократно, а тази година чества и своя 80-и юбилей.

Христина Арсенова-Андреева – Над 30 години е директор на Държавен куклен театър – Бургас; благодарение на нея театърът е много активен и зад граница. Тя е сред основателите на Международния куклен фестивал на открито „Дни на куклите".

Зелма Алмалех – журналист и кинодраматург с богат професионален опит в телевизията, в печатните и в електронните медии, както и в документалното кино. Филмът й „Присъдата. Вината" получава специална награда на международния филмов фестивал „Карлови Вари". Заедно със Стефан Джамбазов тя е създател и основател на „Въпреки.com" – онлайн платформата за култура, изкуство и общество.

Янина Кашева – една от най-ярките звезди в българското кино. В своята десетилетна актьорска кариера тя оставя незаличима следа в киното и телевизията. Незабравими са филмите с нейно участие – „Всичко е любов", „Подслон", „Балонът", „Откраднат живот".

Инж. Ангел Ангелов - един от най-дългогодишните самодейци в читалището в гр. Смолян. Повече от 77 години активно участва в различни форми в художествената самодейност. През настоящата година отбелязва 90-годишния си юбилей.

Неда Антонова е сред най-четените изследователи и автори на книги на историческа тематика в България. Нейни книги са преведени на френски, руски, чешки и полски език. Носителка е на редица литературни отличия.

Кирил Вълчев – вдъхновяващ пример за съчетание на знание, визия и отдаденост на обществения интерес; юрист и журналист с ярък принос в утвърждаването на свободното слово и културната идентичност на България. Като генерален директор на Българската телеграфна агенция той развива съвременен модел на национална медия, а с инициираното от него създаване на изцяло българския шрифт „ЛИК", който се използва и от Министерството на културата, оставя траен знак в културното пространство и дигиталното наследство на страната ни.

Карен Алексанян – известен с основаването на „Двора на Кирилицата" в град Плиска – единственият в света музей, изцяло посветен на българската азбука, създаден от него със собствени средства.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век" – печат на Цар Симеон Велики – сребърен и грамота са наградени: