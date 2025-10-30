Режисьорът Камен Калев отказа наградата "Златен век" в знак на протест срещу политическото управление

Режисьорът Камен Калев отказа престижната награда "Златен век", която днес се връчваше от министъра на културата Мариан Бачев. Той бойкотира церемонията в галерия "Средец" и веднага след края й внесе в приемната на ведомството кратка декларация, в която обяснява мотивите за отказа. Камен Калев е известен с филмите "Източни пиеси", "Островът", "С лице надолу", "Февруари".

"Отказът ми от наградата е форма на протест срещу настоящото политическо управление на държавата, чиито формални и неформални ръководители не зачитат върховенството на закона и застрашават демокрацията в страната ни", мотивира той отказа си от държавното отличие. Калев подчерта пред "Сега", че причина за решението му не са конкретно личността на министър Мариан Бачев и събитията около него от последните дни.

Самият Бачев направи доста иронично изказване на церемонията предвид вихрещия се от седмица скандал, в който е замесена неговата детска театрална школа "Аркадия Фюжън Арт". "Неслучайно от много години работя с деца, защото знам, че в образованието на тези деца, когато им посееш зрънцето на любовта към изкуството и към това да уплътняват свободното си време по разумен начин, се крие пътят към изграждането на смислени хора, които имат друг поглед върху живота си. Те са облагодетелствани, защото имат сетивата за добавената стойност, която получават от културата", каза културният министър. По-рано министърът заяви пред журналисти, че не знае за проблем с помещението, използвано от театралната школа в Народно читалище "Николай Хайтов - 1936" в столичния квартал "Изгрев"

По традиция в навечерието на Деня на народните будители - 1 ноември, Министерството на културата отличи 36 творци, артисти, читалищни и научни дейци за техния принос в развитието на българската култура и духовност с награда "Златен век".

Сред 35-те носители на "Златен век", които без протести приеха наградата, са директорът на Регионалния исторически музей - Русе проф. Николай Ненов, актьорът Руси Чанев и певицата Йорданка Христова. Те получават най-високата степен "огърлие".

"Златен век" - звезда получиха арх. Стефан Стайнов, пианистът проф. Иван Дреников, балетният артист и педагог Бойко Неделчев, оперната певица Веселина Кацарова, писателят и публицист Весела Люцканова Иванова и писателката Здравка Евтимова.