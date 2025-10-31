Кръстникът на "диамантите" Найден Тодоров от "24 часа" е първият носител на приз "Вера Маринова" (Обзор)

Найден Тодоров от "24 часа", който кръсти от страниците на вестника един новосформиран ансамбъл "диамантите", а отрази на живо от Токио как тези момичета стават първите ни олимпийски шампионки в историята на художествената гимнастика, заслужи с умелото си перо да е първият носител на приз "Вера Маринова", носещ името на легендарната спортна журналистка. Пред погледа на първата в света трикратна абсолютна световна шампионка Мария Гигова, журналистът от "24 часа" беше награден лично от Вера Маринова като първият, спечелил големия приз за високи постижения в професията.

Маринова, чиято личност и кариера са символ на почтеност и класа в журналистиката, лично избра победителите в шестте категории след задълбочен анализ на работата им, а сред тях отличи и носителят на голямата награда.

В категория "новини" победител е Кръстина Иванова (БНР), в категория "Интервю" - Светослав Иванов (bTV), в категория "Есе" - Анелия Донева, в категория "Коментар" - Моника Симеонова (БНТ), а в категория "подкаст" спечели едно от "диамантените" момичета - Лаура Траатс, която вече навлезе в попрището на спортната журналистика. Найден Тодоров победител в категория "Печатна и онлайн журналистика", а в кулминацията на церемонията бе определен и за дебютния "абсолютен шампион".

Признание получиха и работещите в медийния отдел на Българската федерация по художествена гимнастика Анна Недкова, Лорета Яньова, Юлиана Кесарова и Стоил Миланов.

Призьорите от първата церемония за приза "Вера Маринова" заедно с голямата ни журналистка

"Найден покрива в най-пълна степен всички критерии, които определихме, когато беше създаден този приз. Той владее словото. И то го владее така, че може да ви разплаче, когато пише в силата си и от душа. Ще спомена този невероятен материал „Снимайте се сега със Стилияна, когато е сама в океана" - това е връх Еверест в спортната журналистика", каза Вера Маринова. А след това цитира и думи на дългогодишния шеф на отдел "Спорт" в "24 часа" Едуард Папазян: "Силата на Найден е да намира истории и да ги разказва изключително емоционално. Понякога толкова емоционално, че даже на неговото голямо сърце му идва в повече".

"Той е журналист с почерк, който се разпознава от първите думи - прям, дълбок, подготвен и винаги с уважение към темата и своя събеседник. В свят, в който думите често се изричат, без да се изживяват, Найден Тодоров ни напомня, че истинската журналистика започва от сърцето и завършва в душата на читателя. Неговият стил е силен, човешки и емоционален - думите му могат да ви усмихнат, но и да ви разплачат. В тях има истина, болка, красота и любов към спорта, към хората, към България", продължи признанието към работата на журналиста от "24 часа".

Вера Маринова и Найден Тодоров

"Вера Маринова е вселена в нашата професия. Награда на нейното име след неин личен избор е признание с необятните размери на вселената. Жанровете в журналистиката са преходни през годините, но има една дума, която трябва да бъде константа. И Вера е символ на тази дума - "достойнство". Създаването на този специален журналистически приз и организацията на световно ниво, на нивото на Вера, съдържа може би най-любимата ми дума - "уважение". Да, наградата е признание и вдъхновение за бъдещите поколения в професията, но учредяването й е и урок по уважение към личности като Вера Маринова, чиято светлина не просто трябва да следваме, но и да пазим. Тя е човек, който внимателно подбира всяка своя дума. Не бива и самоцелно да даваме определения в стил "диамантите", ако сърцето и нещо специално не ни го подсказват. Но без съмнение бих завършил така - поклон пред диамантеното момиче на българската спортна журналистика - Вера Маринова", каза Найден Тодоров.

Поклон пред Вера Маринова

"Поредна моя мечта осъществена - приз "Вера Маринова". На стилна и тържествена церемония, изключителната Вера Маринова награди първите победители в шест категории, както и първия носител на приз "Вера Маринова" Найден Тодоров от вестник 24 часа. Беше невероятно преживяване! Толкова много красиви думи, мехлем за душите на всички присъстващи... Напълно в стила на тази невероятна Вера, олицетворение за ерудит, блестящ професионалист, интелект, класа, мъдрост и великолепие", написа президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева.

Найден Тодоров и Илиана Раева

Кметът на София Васил Терзиев, председателят на БОК Весела Лечева и ректорът на НСА "Васил Левски" проф. Красимир Петков бяха сред и официалните гости на церемонията.

Васил Терзиев и Вера Маринова

"Всичко, което чух на тази церемония, мога да обобщя така - Вера е вяра", каза ректорът на НСА Красимир Петков.

Вера Маринова-Аткинсън е първата жена телевизионен спортен коментатор в България, позната за мнозина като "гласът" на художествената гимнастика. Тя е двукратна световна шампионка (1969 и 1971) и бронзова медалистка с българския ансамбъл (1967). Работила е за БНТ, Британската асоциация по гимнастика и Международната федерация по гимнастика. Отразявала е 14 летни и зимни олимпийски игри и десетки световни спортни събития. Носител на многобройни български и международни отличия, между които е наградата "Жената и спорта" на международния олимпийски комитет (2002). Автор е на документална биографичната книга "Срещи с динозавър" (2013), посветена на световно известния български гимнастик Йордан Йовчев, хроника на българските световни шампионки по художествена гимнастика - "Златната диря" (2018), Британската гимнастика в Олимпийските игри (2004) ; "Обръчите на Венера" (2022), наречена "Библията на художествената гимнастика", както и безброй публикации в български и чуждестранни издания.