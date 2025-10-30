Роналдо подари на 15-годишния си син ламборгини за над 200 000 евро

15-годишният Кристиано Роналдо-младши се похвали с първата си кола. Тийнейджърът се сдоби с Lamborghini Urus S, което е подарък от татко му. Колата е алеч по-лъскава от Аудито, което самият Кристиано Роналдо си купи като първа кола, когато бе играч на "Манчестър Юнайтед"

Според Marca най-вероятно това да е един от автомобилите, които Кристиано има от години в гаража си, но няма нищо против да го подари на сина си, пише Би Ти Ви. Цената на Lamborghini Urus S преди 3 години в Испания е била 265 000 евро. Сега Кристиано-Джуниър я получава на старо, но като подарък от баща си, който наскоро официално стана милиардер.

С V8 турбо двигател и 650 конски сили, автомобилът може да ускори от 0 до 100 км/ч само за 3,5 секунди, въпреки че тежи 2,3 тона. Също така може да достигне максимална скорост от 305 км/ч.

Кристиано Джуниър ще трябва да изчака докато навърши 18, за да може да се наслади напълно на новата си придобивка. Той може да започне да шофира на 17 години с временна шофьорска книжка и придружител, което е законно в Саудитска Арабия.