Вежди Рашидов и Васко Стоев зашеметиха Пловдив с магически скулптури и картини (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Изненадан съм, че още няма паметник на Начо Културата в Стария град, не скри бившият министър на културата

10 изумителни скулптури на Вежди Рашидов и 20 изящни картини на Васко Стоев събраха тази вечер елита на Пловдив в галерия "Готи", където беше открита изложбата "Форми на паметта".

Двамата емблематични автори получиха десетки поздравления от присъстващите, които се дивиха на произведенията им. Някои буквално благоговееха пред тях, съзерцавайки ги продължително.

"Форми на паметта" може да се види в следващите 30 дни.

"От студентските години досега изминахме заедно с колегата един път, където във всяко произведение има по едно парче от миналото. Онова, което сме носили като багаж, е отношението към средата, която ни заобикаля и самият живот", отбеляза Рашидов.

По думите му творбите на Васил Стоев са заредени с цвят още от студентските му години. "Цветовете на живота буквално изригват от картините му", каза още за своя приятел Вежди.

"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза изкуствоведът Красимир Линков. Скулпторът показва в любимия Пловдив уникален портрет на художника Генко Генков, впечатляваща е и творбата му "Вик", както и шестте композиции "Тотем".

"В този град е минала част от моята младост. Тук се докоснах и общувах с големите Ди Киро, Слона, Йони Левиев. Изненадан съм, че още няма паметник на Начо Културата – човекът, който превърна Стария Пловдив във витрина на България и благодарение на него градът се радва на такъв туризъм", посочи Рашидов.