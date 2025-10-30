ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Инвестират 1 млн. евро в закрит футболен терен

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21616505 www.24chasa.bg

Вежди Рашидов и Васко Стоев зашеметиха Пловдив с магически скулптури и картини (Снимки)

Радко Паунов

[email protected]

5592
Цветовете на живота буквално изригват от картините на Васко Стоев, отбеляза Вежди Рашидов при откриването на съвместната им изложба в галерия "Готи". Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Изненадан съм, че още няма паметник на Начо Културата в Стария град, не скри бившият министър на културата

10 изумителни скулптури на Вежди Рашидов и 20 изящни картини на Васко Стоев събраха тази вечер елита на Пловдив в галерия "Готи", където беше открита изложбата "Форми на паметта".

Двамата емблематични автори получиха десетки поздравления от присъстващите, които се дивиха на произведенията им. Някои буквално благоговееха пред тях, съзерцавайки ги продължително.

"Форми на паметта" може да се види в следващите 30 дни.

"От студентските години досега изминахме заедно с колегата един път, където във всяко произведение има по едно парче от миналото. Онова, което сме носили като багаж, е отношението към средата, която ни заобикаля и самият живот", отбеляза Рашидов.

По думите му творбите на Васил Стоев са заредени с цвят още от студентските му години. "Цветовете на живота буквално изригват от картините му", каза още за своя приятел Вежди.

"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза изкуствоведът Красимир Линков. Скулпторът показва в любимия Пловдив уникален портрет на художника Генко Генков, впечатляваща е и творбата му "Вик", както и шестте композиции "Тотем".

"В този град е минала част от моята младост. Тук се докоснах и общувах с големите Ди Киро, Слона, Йони Левиев. Изненадан съм, че още няма паметник на Начо Културата – човекът, който превърна Стария Пловдив във витрина на България и благодарение на него градът се радва на такъв туризъм", посочи Рашидов.

"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза Красимир Линков.
"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза Красимир Линков. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Сред картините на Васко Стоев са наредени скулптурите на Вежди Рашидов.
Сред картините на Васко Стоев са наредени скулптурите на Вежди Рашидов.

Цветовете на живота буквално изригват от картините на Васко Стоев, отбеляза Вежди Рашидов при откриването на съвместната им изложба в галерия "Готи".
"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза Красимир Линков.
Сред картините на Васко Стоев са наредени скулптурите на Вежди Рашидов.
Цветовете на живота буквално изригват от картините на Васко Стоев, отбеляза Вежди Рашидов при откриването на съвместната им изложба в галерия "Готи".
"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза Красимир Линков.
Сред картините на Васко Стоев са наредени скулптурите на Вежди Рашидов.
Цветовете на живота буквално изригват от картините на Васко Стоев, отбеляза Вежди Рашидов при откриването на съвместната им изложба в галерия "Готи".
"Рашидов е художник от световна величина", отбеляза Красимир Линков.
Сред картините на Васко Стоев са наредени скулптурите на Вежди Рашидов.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Какво се случва с цените (Видео)