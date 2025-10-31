Петима са арестувани заради смъртта на 19-годишния внук на Робърт де Ниро

Петима са задържани в Ню Йорк във връзка със смъртта на 19-годишния внук на холивудската легенда Робърт де Ниро - Леандро, който издъхна преди повече от 2 години след свръхдоза, съобщи CBS News.

Повдигнати са им обвинения за търговия с наркотици.

19-годишният Леандро де Ниро-Родригес бе намерен мъртъв, седнал на стол в апартамент в Ню Йорк, на 2 юли 2023 г. Майка му - Дрена Де Ниро, която е осиновена от легендарния актьор през 1976 г. и е най-голямото от седемте му деца, тогава заяви, че Леандро е починал, след като са му продали хапчета, смесени с фентанил. Съдебният лекар е постановил смъртта му като случайна, причинена от смес от фентанил, кокаин и други наркотици.

Според прокуратурата в Ню Йорк петимата арестувани са използвали социалните мрежи и приложения за криптирани съобщения, за да продават наркотици. Де Ниро-Родригес е един от тримата 19-годишни, починали поради свръхдоза, причинена от дрогата, която задържаните са продавали в рамките на три месеца.

Една от жертвите е предупредила един от петимата арестувани, че наркотиците, които са ѝ продали, са ѝ причинили свръхдоза, и му е казала "просто предупредете клиентите, че от партидата може да са изключително силни". По-късно тя е починала след друга свръхдоза, съобщиха прокурорите.

Втората жертва е починала от предозиране две седмици по-късно, а Де Ниро-Родригес е изгубил живота си по същата причина по-малко от месец след това.

От обвинението твърдят, че дилърите са "поддържали целогодишен пазар за опиоиди и крек кокаин" във Вашингтон Скуеър Парк, като се добавя, че различните обвиняеми са били арестувани повече от 80 пъти за престъпления, свързани с наркотици, и когато са били освободени, са се връщали в парка и са продължили да продават наркотици, пише Дир.бг.