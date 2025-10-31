Рапърът Пи Диди е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност

Американският рапър и продуцент Шон „Пи Диди" Комбс, осъден на повече от четири години затвор, е преместен в затвор с по-ниска степен на сигурност, предаде телевизия Ен Би Си, цитирана от БТА.

Представители на Комбс заявиха, че няма да коментират преместването. Този месец той беше осъден на 50 месеца затвор по две обвинения за склоняване към проституция.

След осемседмичен съдебен процес той беше оправдан във връзка с по-сериозните обвинения в рекет и трафик на хора за сексуална експлоатация. Кумс пледира невинен и поддържа тезата за невинността си.

Федералните прокурори обвиниха Комбс, че е използвал позицията си на развлекателен магнат, за да принуждава жени към проституция. Сред предполагаемите жертви е бившата приятелка на Комбс , Касандра „Каси" Вентура, която свидетелства, че е била подложена на физическо насилие и сексуална експлоатация от хора под ръководството на музиканта.

Затворът Форт Дикс е голям федерален затвор с ниска степен на сигурност за мъже, разположен в град Ню Хановър. В него са настанени приблизително 4000 затворници. Планирано е певецът да бъде освободен на 8 май 2028 г., но той може да излезе и по-рано на свобода за добро поведение или завършване на определени рехабилитационни програми в затвора.

Комбс вече е прекарал 14 месеца зад решетките след ареста си през септември 2024 г., припомнят от Ен Би Си.